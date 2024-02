Dani Alves: recluso lo traiciona y detalla el plan que tenía para fugarse

Los Mossos d’Esquadra han confirmado este martes que las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona “corroboran completamente” la denuncia de la joven que acusa a Dani Alves de violación, caso por el que la Fiscalía le pide nueve años de prisión, pero eso no lo es todo.

En la sesión del juicio a Alves en la Audiencia de Barcelona han comparecido este martes una decena de agentes de los Mossos, que han testificado que cuando atendieron a la víctima estaba en “shock”, se “derrumbaba” cuando daba detalles de la violación y se resistía a denunciar porque temía que no la creyesen o que se difundiera su identidad, mientras les dejó claro que “no quería dinero, solo justicia”.

Dura revelación

Una de las agentes que tomo declaración policial a la víctima, a la que vio “muy afectada”, ha certificado que su denuncia de lo ocurrido quedó “corroborada completamente” con las imágenes de las cámaras de la discoteca, que registraron los momentos previos y posteriores a que ambos entraran en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

Dani Alves. Foto: EFE

Otra agente de la Unidad Central contras las Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos ha testificado que en un primer momento intentaron tranquilizar a la víctima antes de su declaración policial, pero que cuando la chica llegó al momento de explicar la agresión sexual “se derrumbó un poco”.



Fueron los agentes de los Mossos quienes le comentaron el escenario que se abría si denunciaba o si no lo hacía, ya que el temor de la víctima era que se divulgara su nombre o que no la creyeran, ya que el acusado era una “persona conocida”, por lo que se sentía “impotente”.

Se iba a volar...

En las últimas horas se ha filtrado una información en la que se dice que Alves tenpia todas las intenciones de irse a Brasil, si le daban libertad provisional.



"Esta información la han explicado en exclusiva en el programa 'Tarde AR', este viernes presentado por Frank Blanco. Silvia Sálamo fue la encargada de contar lo ocurrido, ya que había podido hablar con el compañero de celda de Alves. Según dice, el futbolista le habría dicho en varias ocasiones su intención de marcharse a Brasil en cuanto obtuviese la libertad provisional", dice Marca de España.

🔻 Tras recibir atención médica, la chica hizo su denuncia el 2 de enero de 2023, fecha desde la cual Dani Alves se encuentra en prisión provisional, ya que se le ha negado su libertad por riesgo de fuga ✈️ pic.twitter.com/IS5v9zDPlE — adn40 (@adn40) December 20, 2023

Se advierte que Alves les contó su plan a varias personas en la cárcel. "Es un testimonio revelador, no es la primera vez que consigo hablar con alguien dentro de la cárcel. Daremos datos de quiénes estaban en la conversación y dónde se produjo", explicó Sálamo, en el programa 'Fiesta' de Telecinco.



"Su libertad ha sido denegada en tres ocasiones, ya que su ex compañero incluso llegó a contárselo a funcionarios de la prisión. De hecho, aseguró que el nombre de esta persona es conocido. Eso sí, Alves no reveló nada más de lo que ocurrió aquella noche, únicamente sobre su posibilidad de fuga", afirmó el diario.

