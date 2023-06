La audiencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión preventiva al exjugador del Barça Dani Alves, acusado de abusar a una joven en los lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre, aduciendo que el "riesgo de fuga permanece".

En un auto, la sección tercera de la audiencia de Barcelona desestima así el recurso de apelación presentado por la defensa de Alves contra la decisión de la juez instructora de mantener en prisión al jugador brasileño, encarcelado desde el pasado 20 de enero en el centro penitenciario de Brians 2.



Le recomendamos leer: Shakira revela quién fue su ‘paño de lágrimas’ tras separación con Piqué)

Para la sala, el "riesgo de fuga permanece" y ninguna otra medida cautelar "puede neutralizar con suficientes garantías dicho riesgo", para asegurar de esta manera la presencia del acusado en el juicio.

Facebook Twitter Linkedin

El futbolista permanece en una prisión de Barcelona. Foto: Instagram: @danialves

En su resolución, el tribunal rechaza el principal argumento esgrimido por la defensa del jugador en el recurso, que Alves tiene un "proyecto de vida" en España, como el reciente empadronamiento de sus hijos en la casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) o el hecho de que su exmujer resida en el país, documentación que el equipo legal del jugador adjuntó en apelación.



¿Qué dijo?



En boca de todos, a través del periodista Nacho Abad, conoció la reacción de Alves una vez conoció la nueva determinación.



“Solo dos personas saben lo que pasó y sobre todo lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Creo que todo el mundo entiende que intentara salvar mi matrimonio y por eso dije lo que dije en un primer momento. Ese fue el único motivo y no tengo nada que ocultar. Se habla de infinitas versiones y solo he declarado dos veces ante la jueza”, dijo.

'No soy culpable'



Y agregó: “Se habla de infinitas versiones...”Llevo desde el 20 de enero en prisión y todavía no se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable y fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito”.



Por último, Alves señaló que no renuncia a sus proyectos de vida, a pesar de vivir estos duros momentos.

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves es señalado de abusar sexualmente de una joven en España. Foto: EFE



“Acudí a la policía por voluntad propia desde México y renuncié marcharme a Brasil, país que no hubiera colaborado con España en mi entrega. Lo hice para defenderme y probar mi inocencia”, contó.



Y sentenció: “Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Me he ofrecido por todos los medios que seguiría desde aquí”.

(Kylian Mbappé y su futuro: Real Madrid tiene dos fuertes rivales, ¿quiénes son?)

Más noticias de su interés

Dani Alves recibe una dura noticia de la Audiencia y se derrumba

Esposa de Dani Alves escapa del caos y llega a Colombia: esto es lo que se sabe

Dani Alves: Joana Sanz cambia el discurso y ‘levanta roncha' en entrevista