Detenido desde el 20 de enero, acusado de abusar sexualmente de una joven de 23 años en la discoteca Sutton, en Barcelona, ​​el lateral brasileño Daniel Alves se pronunció por primera vez sobre el caso.



En una entrevista con el diario español 'La Vanguardia', el brasileño de 40 años volvió a afirmar ser inocente y aseguró que no sabe por qué la mujer hizo la denuncia, pero que "la perdona" por cualquier acusación falsa. Sus palabras, cuando previamente había cambiado cinco veces de versión sobre lo ocurrido, han causado bastante indignación.

Dani Alves rompe su silencio por delicado caso de violación: 'No sé si ella tiene la conciencia tranquila'

Dani Alves es señalado de abusar sexualmente de una joven en España. Foto: EFE

“Tengo la conciencia tranquila. Nunca lastimé intencionalmente a nadie. Y ella tampoco esa noche. No sé si tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por la noche. La perdono, todavía no sé por qué hizo todo esto, pero la perdono", dijo Dani Alves.



El lateral derecho de Brasil fue quien pidió conceder la entrevista, que duró más de dos horas, al portal español.



La idea de Dani Alves era dar a conocer su opinión sobre el caso y "aclarar su versión", que fue contada en cinco versiones diferentes para el Tribunal de Justicia de España.



Durante la entrevista, el deportista también comentó lo sucedido en la discoteca y dijo que si alguien le hubiera informado que lo acusaban de violencia sexual, habría ido directo a la comisaría para aclarar todo a las autoridades.



“Cuando la mujer con la que tengo un problema sale del baño detrás de mí, me quedo un rato en mi escritorio. Al salir, supe por las imágenes que pasé cerca de donde lloraba la mujer. No la vi. Si la hubiera visto llorar, me hubiera detenido a preguntar qué estaba pasando. En ese momento, si alguien a cargo de la discoteca me pedía que esperara porque la chica decía que la había agredido sexualmente, no me iba a casa. Esa misma noche me presentaba en una comisaría para aclarar", sostuvo Alves, a pesar de la contundencia del relato de la denunciante.



El desgarrador relato de la denunciante de Dani Alves

Dani Alves, en el bar, junto a la denunciante. Foto: Captura de pantalla @Nnarcossta y EFE

La mujer que acusa a Dani Alves de violación aseguró que el jugador la encerró en el baño.



“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP”, recoge el medio español 'AS' que dijo la mujer sobre ese momento.



Luego, según ella, el jugador se sentó en el inodoro y la obligó a tener relaciones sexuales con él. “Con solo entrar, le dije que me quería ir, y me dijo que no podía”, se lee en el reporte del testimonio de la denunciante, según 'AS'.



“Insistí en que me quería ir, pero me subió el vestido”, añadió la denunciante.



El deportista también la habría tirado al suelo y la habría obligado a practicarle sexo oral. La mujer habría intentado resistir y por ello habría sido supuestamente agredida.



"Empezó a pegarme bofetadas", dijo la mujer.



Más adelante, Dani Alves la habría penetrado a la fuerza antes de que ambos abandonaran la cabina, según se lee en la denuncia.



“Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, comentó la víctima, quien luego dijo que Alves le dijo que no podían salir al tiempo.



“Tengo mucho miedo y siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verme así”, concluyó la denunciante en su testimonio.

