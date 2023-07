Dani Alves completará este jueves seis meses en prisión. El futbolista brasileño fue detenido por una supuesta agresión sexual el pasado 31 de diciembre, en la discoteca Sutton de Barcelona.

Ahora, en medio de su proceso judicial, el medio 'El programa de Ana Rosa' reveló este miércoles nuevos detalles de la declaración que rindió el futbolista, que ya ha cambiado su versión de lo ocurrido en varias ocasiones.

En esta nueva presencia ante los magistrados, Alves insistió, en dos ocasiones, en la misma frase: "Yo simplemente fui cómplice de las ganas que ella tenía o de las ganas que yo tenía".



"Para mí el respeto lo es todo en la vida, nunca me dijo que parara ninguna acción, ninguna caricia, ningún baile... ni ella ni sus amigas", aseguró el brasileño.

El futbolista permanece en una prisión de Barcelona. Foto: Instagram: @danialves

Dani Alves habla de la herida que la víctima tenía en la rodilla



Uno de los puntos clave del proceso es una herida que la víctima tenía en la rodilla. El canal Telecinco reveló la sigiuente transcripción de lo que Alves comenzó al respecto:



-Fiscalía: "¿Sabe usted que la víctima tenía una herida en la rodilla?".

-Dani Alves: "Sí, no me lo comentó a mí...".

-Fiscalía: "¿Usted vio esa herida?".

-Dani Alves: "No lo vi, no vi esa herida".

-Fiscalía: "No la vio, ¿no sabe cómo se la causó entonces?"

-Dani Alves: "No, no la vi".



La Fiscalía insistió en el enfado de la víctima, lo que descartaría la teoría del sexo consentido que maneja el jugador. "Salí al reservado, regresé a la posición en la que estaba y después, pues salió ella. Supongo que enfadada con mi actitud".



Ante eso, los magistrados le preguntaron por qué la víctima estaría molesta si el sexo fue consentido. "No sé, a lo mejor por mi frialdad después de haber tenido sexo con ella y no haber sido más afectuoso o más cariñoso después de haber practicado eso", respondió el brasileño.

Dani Alves Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO



La Fiscalía le preguntó a Alves por qué un amigo suyo se puso en contacto con los allegados a la víctima tras lo ocurrido.



“Yo lo vine a saber después de que él se hubiese puesto en contacto con ella porque al principio estaba todo bien. Todo bien por todos, estábamos ahí juntos, nos estábamos divirtiendo", expresó.



