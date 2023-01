Dani Alves no la pasa bien, pero es la máxima figura en la cárcel en la que está recluido en una cárcel de Barcelona por una presunta violación a una mujer, que había sido el pasado 30 de diciembre.

El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona y desde donde habló.



Tras su detención, los Pumas UNAM despidieron al lateral derecho de 39 años, que fichó por el club mexicano en julio de 2022 para prepararse para el Mundial.



Alves comparte celda con otro brasileño, Coutinho, pero no el jugador de la Liga Premier, sino el hombre que es acusado de agresión sexual.

Primeras palabras



Sin importar de su recorrido, sin importar que es el jugador con más títulos ganados ni nada, Alves intenta llevar su nuevo estilo de vida, y ha reiterado que está preparado para lo que venga en próximas semanas mientras las investigaciones continúan por el presunto capítulo sexual en la discoteca Sutton.



La espera será larga, al menos eso se anuncia, pero el futbolista sigue preso. Ha intentado llevar su nueva vida de la manera más natural sin pasar por encima de nadie y buscando adaptarse a todo en el recinto penitenciario.



'La Vanguardia', con la periodista Mayka Navarro, publicó que el futbolista ha tenido unos días tranquilos sin problemas con sus nuevos compañeros.

La jueza instructora del caso ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño. Foto: EFE



En el Centro Penitenciario, hasta ha disputado partidos de fútbol con sus compañeros de prisión, y así como menciona Dani Alves, "el futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga".



Alves se confesó, aseguró que en este nuevo estilo de vida, por una relación sexual consentida, o por lo menos así ha vendido la historia en la cárcel, no tiene ningún problema con lo que pase a futuro.



"Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", anunció la publicación.

▪️ ¿Saldrá Dani Alves de prisión?



▪️ Este lunes su abogado presentará el recurso para liberarlo de la prisión provisional



Informa @MireiaAlzuria #LaHora30E📹 https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/c0KMj8l5Ou — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 30, 2023



