Dani Alves sigue en prisión y en espera de sentencia por el caso de denuncia de una joven que lo acusa de abuso sexual.

La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión preventiva comunicada y sin fianza al exjugador del Barça Dani Alves, acusado de haber violado presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, al apreciar un "elevado riesgo de fuga" y por los "severos" y "diversos" indicios de criminalidad.



Luego de la decisión, se conoció en versiones de prensa que Alves recibió muy mal la noticia, que se quedó sin comer todo el día y en absoluto silencio en su celda.

Habla su exesposa

Dani Alves. Foto: EFE

Mientras tanto, la que habló fue la exesposa de Alves, Dinorah Santana, quien en El Programa de Ana Rosa, imploró que se pruebe la inocencia de su exmarido y defendió su libertad.



La mujer apuntó a que aún no entiende la razón por la cual el futbolista brasileño está en prisión, lo que generó cierta controversia: "Hay violadores condenados que están en la calle", dijo.



"Dani Alves no es un violador. ¿Cómo está en prisión? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Toda la vida ha tenido su imagen impecable porque él es una persona impecable. ¿Y cómo es esto? ¿Qué justicia estamos teniendo? No hay nada que lo incrimine. Entonces, ¿Qué hace en la cárcel? ¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera, de sus hijos, de su familia?", aseguró.

Santana expuso que "es normal que hubiera mentido porque se estaba muriendo su suegra" y que por esa razón "no dijo la verdad desde un principio".



Y agregó: "Yo lo que sé es que Dani es inocente y no entiendo por qué está en la cárcel. Porque Dani nunca ha cometido ningún crimen. Para mí, la madre de sus hijos, soy mujer, la persona que lo conoce desde hace 22 años, no puedo entender que esté en la cárcel", cerró la ex de Dani Alves.



Dinorah también aseguró que visitó a Joana Sanz en España y que la vio en muy malas condiciones: "Yo estuve con Joana en España cuando fui. Ella estaba muy mal, acababa de perder a la madre y pasó todo esto. Pero es normal, estaba mal, triste, fatal, la pobrecita".



