El futbolista brasileño Dani Alves sigue en pleno proceso judicial luego de haber sido acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona. El jugador fue detenido y desde el pasado 20 de enero está detenido.



La joven que denunció por violación al exjugador del Barça pidió este jueces a la Audiencia de Barcelona que mantenga en prisión al futbolista alegando que persiste el riesgo de huida, dadas sus elevados recursos económicos, como propietario de varias empresas en España y en Brasil.

Ester García, abogada de la víctima, presentó este jueves un escrito ante la Audiencia de Barcelona en el que se opone al recurso que presentó la defensa de Alves contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva.

Dinorah Santana defendió a Dani Alves

En medio de ese panorama, la exesposa de Alves, Dinorah Santana, salió en defensa del jugador y dijo que se le está condenando sin que haya sido juzgado.



“Dani sería incapaz de deshonrar a una mujer. Estuve casada durante 10 años y le conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani, desde la que limpia su casa de Brasil, Barcelona... Todo el mundo sabe quién es y que no sería capaz de cosas como esta. Duele bastante la situación”, dijo Santana, en una entrevista con el diario español Sport.

Santana dijo que la situación la ha afectado mucho a ella, así como a los dos hijos que tuvo con Alves, Daniel, de 16 años, y Victoria, de 15.



“Nadie que conozca a Dani, que le quiera, que forme parte de su vida, puede estar bien por la situación que pasa. No creemos en lo que está pasando. No estamos bien. Ni yo, ni los niños. Está siendo muy complicado cada día que pasa”, señaló.



La primera esposa de Alves lo visitó en la cárcel y describió su estado de ánimo: “No está receptivo ni con ánimos de verse con gente en prisión. No estaría ubicándose en lo que pasa. Los abogados me dijeron que está bien, fuerte, dentro de lo que cabe”, explicó.

“Si se derrumba... ¿Qué vamos a hacer entonces? Está triste. Ve algunas cosas en la prensa que no le gustan. Se preocupó mucho por los niños porque esto le afecta. Llegamos a pasar por la situación que les escribían a los niños por Instagram por más que lo tengan cerrado y saben que su padre no ha hecho esto”, agregó.



Santana se mostró extrañada por la acusación a Dani Alves y dijo que durante el tiempo en que estuvieron juntos nunca hubo malos tratos.



“En 20 años jamás me habló con un tono más alto. A veces discutes, pero jamás me trató mal, ni a mí, ni a mi hija, la princesita, ni al niño”, dijo. “Dani siempre ha tenido una colocación que una mujer debe ser tratada como reina. Lo trae de su padre. Del respeto que tiene a su madre. Es así con las personas en general”, concluyó.



Con Efe

