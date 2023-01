El exjugador del Barcelona Dani Alves, que fue trasladado al módulo de ingresos de la cárcel Brians 2, sigue viviendo horas difíciles, mientras que conocen más señalamientos sobre el caso por el que está en prisión.

Alves es acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.



(Dani Alves: el llamativo tatuaje que lo incriminaría en caso por abuso sexual)

(Dani Alves y otra dura denuncia: 'Se le insinuaba a la mamá de mi hija')



Según han informado fuentes jurídicas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha decretado prisión incondicional para el futbolista, al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España.

Duro mensaje

Alves fue detenido la mañana del viernes en Barcelona por los Mossos d'Esquadra, que, tras tomarle declaración en la comisaría, lo llevaron a los juzgados, después de que viajara a España desde México, donde reside actualmente porque juega en los Pumas.



El futbolista estaba siendo investigado a raíz de la denuncia que presentó contra él una mujer que mantiene que Alves la violó vaginalmente, empleando para ello el uso de la fuerza, en un baño privado situado en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, en la que ambos coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.



Su esposa, Joana Sanz, ha 'pagado los platos rotos', pues se le ha visto triste por este hecho y por el reciente fallecimiento de su mamá.



Tuvo fuerzas para emitir un video en el que agradeció los mensajes que ha recibido en sus redes sociales.



"He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma, dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando", dijo.



Y agregó: "De verdad que tengo unos mensajes preciosos, que ni en los mejores libros de psicología y de superación tienen unas palabras tan hermosas y tan llenas de cariño. Aunque no les conteste porque son muchísimos, de verdad que los estoy leyendo todos y me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito de ánimo. De verdad que muchas gracias".

(Shakira y Piqué hacen 'tregua' por el cumpleaños de su hijo: así fue el festejo)

#VIDEO 📹 | Joana Sanz, la esposa del futbolista Dani Alves, ha decidido romper su silencio sobre las acusaciones de abuso sexual que mantienen a su marido en prisión. pic.twitter.com/xLY1xdkgmN — Tribuna Deportes (@Tribunadeportes) January 24, 2023





Deportes