Dani Alves: este fue el duro mensaje que le envió Joana Sanz, ¡qué dolor!

Joana Sanz vive momentos complicados en su vida. El 2023 no le deja buenos recuerdos, pues los problemas en su vida personal la atormentaron.

A finales del 2022, Sanz afrontó el duro golpe del fallecimiento de su mamá y el inmenso inconveniente con su esposo, el futbolista brasileño, Dani Alves.

Fuerte, muy fuerte

La modelo ha revelado duras intimidades sobre esas situaciones que ha vivido en los últimos meses, luego de esos infortunados momentos complicados en su vida.



Hace poco, Sanz habló fuerte y claro sobre lo que le pasó y hasta admitió que los momentos fueron tan duros que hasta pensó en quitarse la vida.



Alves, a finales de diciembre del 2022, tuvo una situación difícil. Una joven lo acusa de presunta violación, pues ella relata que en el baño de una discoteca de Barcelona, él tuvo un encuentro sexual sin consentimiento.



Lo cierto es que Alves está encarcelado y a la espera de su juicio, mientras que Sanz ha entregado unas declaraciones explosivas.

Joana Sanz y Dani Alves Foto: Instagram y Efe

Para Navidad, la cotizada modelo escribió un mensaje en sus redes sociales, un dardo directo a Alves.



"Yo creo que el amor de antes no existe, porque hemos preferido el falso amor. El estar con mucha gente porque solo así se vive la vida. No luchar por nadie porque ahí fuera hay 100 personas más. Tenemos compromiso con el trabajo, con los amigos, pero no con las personas que queremos por eso, porque siempre hay otras opciones", dijo.



Y agregó: "Sin darnos cuenta de que, cada vez, te sientes menos especial, porque vas de historia en historia y todas con el mismo final. Por eso, si crees que has conocido a la persona de tu vida, no la cagues, porque por muchas historias que vivas, por la que tienes que luchar es por la que te mueve. Y, si ya has conocido a esa persona, ve a muerte, porque así es como se quiere, porque es por lo que merece la pena vivir y porque ya sabes que yo es lo que haría".

