Dani Alves fue enviado este viernes a prisión, al ser acusado por una mujer de haberla agredido sexualmente en una discoteca en Barcelona en diciembre pasado.

"La magistrada ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por delito de agresión sexual", indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (noreste).



De esta manera, la jueza de su caso avaló la petición de la fiscalía, que horas antes había solicitado que el exjugador del Barça, quien alineó con Brasil en el Mundial de Catar, fuera enviado a prisión a la espera de juicio.



Ahora, tras dicha situación, la esposa del brasileño, la modelo española Joana Sanz, rompió su silencio en redes sociales.



'He perdido mis únicos dos pilares'

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Instagram Joana Sanz, Captura de pantalla video @victor_nahe

Horas antes de que el futbolista Dani Alves fuera enviado a prisión, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales. “Together...” (Juntos, en inglés) es lo que escribió Sanz junto a una foto en la que se ve su mano y la de su marido, entrelazadas.



Mensaje de esposa de Dani Alves. Foto: Instagram Joana Sanz



Su pareja ya había hablado con 'Antena 3' sobre la denuncia que comenzó a hacerse pública la primera semana de enero: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.



Y ahora, este viernes, tras el envío a prisión preventiva, Sanz reapareció en redes sociales con otro mensaje. Esta vez, denunciando violaciones a su intimidad y expresando su dolor.



"Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno" (sic), apuntó Sanz en sus historias de Instagram, acompañando una foto de la luna, en Barcelona.

