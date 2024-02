Futbolista Dani Alves es condenado a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual

En una audiencia de Barcelona fue condenado el futbolista Dani Alves a 4 años y medio de cárcel por la agresión sexual a una joven en el baño de una discoteca Sutton de Barcelona, en la noche del 30 de diciembre de 2022.

En la sentencia, notificada este 22 de febrero, la sección 21 de la audiencia condenó a Alves, quien ya lleva algo más de un año en prisión preventiva, a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima.



Además, deberá indemnizar con 150.000 euros a la víctima. Fue condenado por el delito de agresión sexual.



En el juicio, que se celebró entre el 5 y el 7 de febrero pasados, la Fiscalía pidió nueve años de cárcel para Alves y la acusación particular, doce.



La sala, que aplica la atenuante de reparación del daño, concluye que se ha acreditado que Alves "cogió bruscamente" a la víctima, la tiró al suelo y, impidiendo que se pudiera mover, la violó, "pese a que el denunciante decía que no, que se quería ir".



Según la audiencia, "para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE