Dani Alves permanece recluido en una cárcel de España tras ser acusado de abusar sexualmente de una joven, de 23 años, en una discoteca de Barcelona, España. Aunque en un principio, el exfutbolista aseguró que no conocía a la mujer, los resultados de las pruebas de ADN practicadas a la víctima dicen lo contrario.

La joven que denunció por violación al exjugador del Barça ha pedido a la Audiencia de Barcelona que lo mantenga en prisión, alegando que persiste el riesgo de huida, dadas sus elevados recursos económicos, como propietario de varias empresas en España y en Brasil.

Dani Alves Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

En medio del proceso judicial, se conoció el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el cual le practicó pruebas genéticas a la mujer. Según el reporte difundido por el medio local ' El Periódico', con esto "se desmonta" la versión de Alves.

En la madrugada del 31 de diciembre de 2022, la joven fue llevada al Hospital Clínic, en donde fue sometida a múltiples análisis médicos. "En esas muestras aparecieron restos de semen. También había líquido espermático en la ropa interior de la denunciante", reveló el diario citado.

Además, se inspeccionó el baño de la discoteca y el vestido de la mujer, hallando también restos de semen.

Alves entregó muestras de ADN de forma voluntaria el pasado 20 de enero. Al ser comparadas con los restos de semen, se concluyó que tienen el mismo perfil genético, de acuerdo con las autoridades, es decir, pertenecen a él.

Las versiones distintas de Dani Alves

Dani Alves Foto: Antonio Lacerda. Efe

En un principio, el brasileño rechazó las acusaciones por abuso sexual e insinuó que se estaban aprovechando de su nombre.



"Estuve en ese sitio, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando. (...) No sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco. ¿Cómo le voy a hacer eso a una mujer? Ya basta, están haciendo daño a mi gente porque saben quién soy yo", expresó con evidente molestia en un video para el canal 'Antena 3'.

Luego, cambió su versión: según él, la relación se había dado por mutuo acuerdo. Y una más: en otro pronunciadamente revelado por el canal mencionado habría reconocido "que se consumó el acto sexual a través de penetración".

Según el abogado de la víctima, las cámaras también incriminan al futbolista, pues lo muestran abordando a la chica y sus amigas con evidente intención sexual e intentando varios acercamientos a la joven de los que esta se zafa.



De hecho, en su comparecencia del pasado viernes como testigo, la jueza instructora ofreció a una de las amigas de la víctima denunciar a Alves por agresión sexual, después de que la joven declarara que el futbolista le había tocado sus partes íntimas y magreado a su otra compañera, antes de la presunta violación.



Una vez todas las partes han emitido sus escritos, la Audiencia de Barcelona deberá decidir si mantiene en prisión a Dani Alves, para lo que podría convocar a acusaciones y defensas a una vista, en presencia del investigado.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

