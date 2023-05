Joana Sanz, exmujer de Daniel Alves, quien permanece detenido en España por violación y aún pendiente de juicio, ya no vive en el domicilio que compartía con el jugador. Aunque la modelo ha expresado interés en separarse, los dos aún no han hecho oficial su divorcio. En el papel todavía están casados.



Y, según asegura la prensa española, su salida de la casa que compartía con el lateral se habría debido a un vergonzoso chantaje del jugador brasileño.

Vergonzoso chantaje a esposa de Dani Alves

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Redes sociales

Según informa el programa 'Fiesta', del canal español 'Telecinco', personas cercanas al jugador habrían instado a Joana a hacer las maletas.



“Si no firmaba un acuerdo de confidencialidad, tenía que irse de la casa”, fue la frase que escuchó y se negó a seguir, según el programa de televisión.



Conforme asegura el programa de TV, habría sido Dinora Santana, madre de los hijos de Dani Alves, quien habría trasladado esta supuesta petición de Alves a Joana. Y, al no firmar ningún documento de ese tipo, se vio obligada a abandonar su casa "inmediatamente". A diferencia de Joana, Dinora ha sido una acérrima defensora del jugador ante la prensa.



✅CASOS DE FAMÍLIA!!! Durante o “Programa da Ana Rosa”, da Espanha, a jornalista Mayka Navarro afirmou que Joana Sanz ainda não iniciou o processo de divórcio com o jogador Daniel Alves, acusado de agredir s*xu*lmente uma jovem em Barcelona, na Espanha. pic.twitter.com/mhe2XK39DQ — Nana Rude (@nanarude) April 29, 2023

'Una nueva ilusión'

El programa aseguró que aunque Joana no se expresa de ninguna manera sobre el jugador, su relación está más que terminada. La modelo incluso inició trámites de divorcio y está dispuesta a llevarlo hasta el final, a pesar de que Daniel Alves se niega a firmar los documentos.



Por otro lado, el programa de televisión aseguró que Joana se mudará a Madrid y que ya tendría una nueva relación con un empresario. Telecinco lo definió como una "nueva ilusión" en su nota "Joana Sanz, expulsada de la casa de Dani Alves: 'Se ha negado a firmar un contrato de confidencialidad'". Sin embargo, la modelo no se ha pronunciado todavía.

*Con información de O Globo, de Brasil.