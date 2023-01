Dani Alves ha sido trasladado al módulo de ingresos de la cárcel Brians 2 que cuenta con espacios menos masificados y más seguros, y en las próximas horas el personal penitenciario le asignará una celda.

Según han informado fuentes penitenciarias, el futbolista brasileño permanecía en el módulo de ingresos de la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) desde el pasado viernes, cuando una jueza de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza, acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.



Ahora, con toda esa situación, la esposa de Alves, la modelo española Joana Sanz dejó ver su dolor a través de redes sociales.



"Corazón, aguanta tanto dolor", apuntó en Instagram.



'Corazón, aguanta...'

Dani Alves y su esposa Joana Sanz. Foto: Instagram Joana Sanz, Captura de pantalla video @victor_nahe

Horas antes de que el futbolista Dani Alves fuera enviado a prisión, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales. “Together...” (Juntos, en inglés) es lo que escribió Sanz junto a una foto en la que se ve su mano y la de su marido, entrelazadas.



El 5 de enero, Sanz ya había hablado con 'Antena 3' sobre la denuncia que comenzó a hacerse pública la primera semana de enero: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.



Este viernes, tras el envío a prisión preventiva, Sanz reapareció en redes sociales con otro mensaje. Esta vez, denunciando violaciones a su intimidad y expresando su dolor.



"Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno" (sic), apuntó Sanz en sus historias de Instagram, acompañando una foto de la luna, en Barcelona.



Y ahora, este lunes, con el cambio de prisión, el mensaje fue aún más directo: "Corazón, aguanta tanto dolor por favor".



Dichas letras, compartidas en Instagram, se ubicaron en el fondo negro, de la aplicación de Notas, del celular de Sanz.

En las últimas horas, la mujer de Dani Alves ha estado muy activa en sus redes sociales



Nos lo cuenta Alberto Herrera#HablandoClaro23E ▶https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/mJK8LfiTsM — Hablando Claro (@HablandoTVE) January 23, 2023

*Con EFE