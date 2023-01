El informe pericial de la joven de 23 años que acusa al jugador Daniel Alves de violación ya ha señalado indicios de agresión sexual.

El exdeportista de Pumas , club de México que renovó contrato con el lateral derecho tras la polémica, niega las acusaciones.



Desde que el caso salió a la luz hace una semana, algunos indicios que refuerzan la versión de la presunta víctima ya fueron difundidos por la prensa española, que tuvo acceso a testimonios y exámenes médicos.



Revelador informe médico

Tras la supuesta agresión, la mujer fue atendida por una ambulancia llamada por la discoteca Sutton, y trasladada al Hospital Clínic, referente en la atención a víctimas de abuso sexual. Allí, se sometió a un examen médico. El informe alega que sufrió heridas leves compatibles con la "pelea" que habría sostenido con el futbolista para evitar someterse al acto sexual.



El expediente médico indicó que entre las lesiones encontradas se encontraba un pequeño hematoma en la rodilla. Es una mancha morada provocada por un sangrado en la que la sangre se infiltra en la piel. Esto se debe a la ruptura de algunos vasos sanguíneos.



La lesión corrobora la narración descrita por la joven. En su versión, destacó que Daniel Alves “la agarró por la nuca, no sé si también por los cabellos y me tiró al suelo, me lastimé la rodilla”.

Según la prensa española, la policía catalana recogió fluidos corporales, incluido semen, que se encontraban dentro del cubículo del baño. También se recogieron muestras del vestido de la joven.



Según una investigación del diario español 'ABC', un nuevo parte médico de este miércoles constató un beso entre el jugador y la mujer. Este hecho contradice la versión de la joven. . En su testimonio del 2 de enero afirmó que no hubo beso "en ningún momento". Los detalles sobre el acto íntimo aún no se han revelado.

