Dani Alves: dos mujeres inician batalla para quedarse con casa y parte del patrimonio

Dani Alves se encuentra en prisión preventiva en España tras ser acusado por una joven de 23 años de abuso sexual en una prestigiosa discoteca de Barcelona en diciembre del 2022. Ahora, el brasileño debe resolver otro problema que habría surgido en las últimas horas.



De acuerdo con lo revelado por la prensa española, se ha generado una batalla por una de las propiedades del exjugador del Barcelona y por su patrimonio. Joana Sanz, actual esposa del brasileño, encontró una contrincante, Dinorah Santana, la exmujer de Alves ha empezado a hacer reclamos públicos por temas delicados.

Dani Alves Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

La primera esposa de Dani Alves le retiró su apoyo tras caer en prisión a pesar de haber estado con él en el momento que se conoció el escándalo. Mientras Sanz, aunque ha reconocido públicamente que no quiere estar con el exjugador, no ha dejado de apoyarlo, incluso económicamente.



En el programa Fiesta, la panelista Amor Romeira explicó que Joana Sanz empezó a tener diferencias con la exmujer del ex Barcelona. “He estado hablando con Joana, con el círculo más cercano de ella, y hay muchas cosas que quiero que el espectador sepa. Hay mucho prejuicio hacia ella, hacia su situación. Y Dinorah tampoco lo ha puesto fácil”.



Según su relato, Dinorah está peleando por la fortuna de Dani Alves y por el poder que ha perdido sobre el dinero y varias propiedades de él. Al parecer, habría pasado a la modelo de 31 año de edad.

Joana Sanz, en Medellín. Foto: Instagram de Joana Sanz, EFE

“Todo el ataque de Dinorah hacia Dani Alves se viene porque a partir del 28 de junio de este año se le revocan los poderes que tenía que le permitían administrar todo el dinero y demás. Es ahí cuando Dinorah cambia la versión de defensa para comenzar a atacar”, indicó la panelista en el programa de Telecinco.



Y agregó que Sanz se mudó a la vivienda que tenía Dinorah con Alves y se está haciendo cargo de los gastos de la casa. Además, le estaría ayudando económicamente a su esposo con la promesa de que ese dinero va a ser devuelto una vez salga de prisión.

La modelo asegura que tuvo que salir de Barcelona. Foto: Instagram: @joanasanz

“Pasa a vivir a la casa que pertenece tanto a Dinorah como a Dani Alves y se está haciendo cargo del pago de la casa de ellos dos porque él no puede hacerse cargo de su economía. Hay un contrato firmado en donde Alves se compromete a devolverle todo el dinero depositado”, finalizó.

