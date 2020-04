El futbolista campeón de la Champions que quiere jugar en Boca Juniors

Con la actividad deportiva casi paralizada por la pandemia del coronavirus, las estrellas aprovechan las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores, y en una transmisión en vivo por Instagram el brasileño Dani Alves hizo una comentario que sacudió al fútbol argentino: "La verdad es que no estaría mal terminar mi carrera en Boca".

Dani Alves, ex compañero de Lionel Messi en Barcelona y actualmente en San Pablo, es el jugador más veces campeón en la historia del fútbol, con 43 títulos, y podría tomar esa decisión porque por club xeneize siente una verdadera atracción.

Dani Alves celebra su gol. Foto: AFP

El defensor, de 36 años, admitió que le gustaría pasar a Boca cuando termine su etapa en San Pablo y explicó, además, que su deseo es jugar en la Bombonera algún día. "La verdad es que no estaría mal terminar allí", señaló el lateral en comunicación con Andrés Cantor, un comentarista deportivo argentino que es hoy una de las voces más populares del fútbol estadounidense.



"La gente sabe el cariño que siento por Boca, no es porque la gente diga que Boca es un grande y bla bla bla... Siempre Boca me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona", argumentó Dani Alves en medio de su cuarentena, con una espalda grande como para declarar algo así y que los torcedores tricolores no se fastidien con él.



