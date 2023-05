Dani Alves espera encerrado en una cárcel en Barcelona, España, que se determine la fecha del comienzo de su juicio por una supuesta violación en una discoteca de la ciudad a finales de diciembre pasado.



Ya hace cinco meses que ocurrió el hecho y el futbolista no sabe nada de su futuro, mientras que la supuesta víctima volvió a ‘soltar la lengua’.



Alves está en la presión de Brians 2, allí lo envió una juez por la alta posibilidad de riesgo de fuga, pero sus abogados siguen trabajando en su defensa.

Fuertes declaraciones



Este martes se conoció que la supuesta víctima, la joven mujer, volvió a referirse a ese momento que vivió en la discoteca.



"Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy?'. Y yo 'no'. Me dijo 'me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet'”, relató la mujer.



Y prosiguió: “Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato”.

Dani Alves es señalado de abusar sexualmente de una joven en España. Foto: EFE



Alves ha señalado que tuvo relaciones sexuales con la joven, pero estas fueron consentidas, algo que la víctima niega.



“El me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: 'No sé si voy'. Y me dijo, 'bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él", agregó.



“En ese momento dije: 'Seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de la discoteca'. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos", explicó.



Dani Alves está en prisión desde el mismo día de loe hechos, se separó de Joana Sanz, su última esposa y modelo, quien lo ha seguido visitando.

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram



“Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle 'no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero', y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí", señaló la supuesta víctima.



Y sentenció: “Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: 'Este tío me va a hacer mucho daño'. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho".

