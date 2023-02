Las dos amigas de la joven presuntamente violada por el exjugador del Barça

Dani Alves en la discoteca Sutton de Barcelona han avalado ante la juez la versión de la víctima y han ratificado que el futbolista también las abordó a ellas cuando estaban tomando unas copas en el reservado.

Según han informado fuentes jurídicas, las dos chicas -una prima y una amiga de la víctima- declararon como testigos ante la juez que investiga a Alves por violar presuntamente a una joven en un baño privado de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.



Y, conforme reporta la prensa española, sus testimonios coinciden en un detalle: la desgarradora frase que repetía la joven al dejar la discoteca.



(No deje de leer: Dani Alves: contradicciones que lo tienen arrinconado por supuesto abuso sexual).

'No me van a creer'

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: Instagram Dani Alves, iStock

Según reportan este martes medios como los catalanes 'La Vanguardia' y 'Mundo deportivo', la joven, de 23 años, repetía insistentemente al salir del bar en el que habría sido abusada: "No me van a creer. No me van a creer".



Así también lo habrían ratificado los camareros que sirvieron las copas a la supuesta víctima y sus amigas en el reservado de Sutton.

La víctima del caso Dani Alves repitió la noche de los hechos insistentemente “no me van a creer”



🔹Una de las testigos, amiga de la joven, ha asegurado que si hubiera llegado "a saber que aquello es un baño, mi amiga no entra”✍️@maykanavarro https://t.co/dbaOtk3UaS — La Vanguardia (@LaVanguardia) February 6, 2023

En concreto, las chicas que acompañaban a la denunciante han mantenido que

Alves las invitó, a través de un camarero de la discoteca, a tomar unas copas en el reservado en el que estaba de fiesta con un amigo suyo. Una vez allí, afirman que el futbolista también las abordó a ellas, con intenciones aparentemente sexuales, antes de invitar a la víctima a entrar en el baño donde presuntamente la agredió sexualmente.

Más noticias

DEPORTES

*Con EFE