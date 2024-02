Dani Alves da su versión definitiva durante el juicio: 'No la obligué'

Hacia la 1:30 p. m., hora colombiana, el exfutbolista Dani Alves comenzó a dar su versión durante el juicio en el que se lo acusa de abuso sexual a una joven en una discoteca.



Alves dio su versión definitiva de lo sucedido aquella noche en la discoteca de Barcelona.

Declaración de Alves

Dani Alves en la Audiencia de Barcelona Foto: EFE

El futbolista brasileño Dani Alves negó este miércoles que violase a una mujer en una discoteca y aseguró que la presunta víctima era libre de irse "en cualquier momento", durante su declaración en la última jornada del juicio en su contra en Barcelona. "Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí", declaró Alves sobre su presunta víctima, asegurando que no es "un hombre violento", y respondiendo solamente a su abogada durante una breve declaración de 20 minutos.



Estas, sus declaraciones:



"Cuando llegamos a la sala reservada, Bruno y yo estábamos bailando y seguimos un rato. Había dos chicas allí y se quedaron un rato. Bruno llamó a las chicas. Un camarero trajo el champán que habíamos pedido. Bailamos muy cerca, respetuosamente. Sí, creo que sabían que era yo porque más de una vez me pidieron que les tomara una foto".



"Estábamos bailando juntos. Mientras bailábamos más cerca por un rato, ella comenzó a frotar sus partes contra las mías. Puse mi mano y cuando comenzó la presión sexual, le dije que fuera al baño y ella dijo que estaba bien. Ella no dijo nada".



"Me bajé los pantalones, me senté en el inodoro, ella se arrodilló y empezó a darme sexo oral".

Dani Alves completó un año en prisión. Foto: EFE/ Alberto Estévez



"Ella estaba frente a mí y comenzamos a tener relaciones sexuales. Recuerdo que se sentó encima de mí. No soy un hombre violento. No la obligué a practicar sexo oral a la fuerza. Ella no me dijo nada. Ambos estábamos disfrutando y nada más."



"Cuando llegué a casa, recuerdo que ella (su mujer Joana Sanz) estaba en casa en la cama y yo dormí después. Sí, digo lo mismo que las otras veces. Me enteré por la prensa de que me estaban acusando".



"Escuché que me acusaban de violación sexual. Me rompieron todos los contratos y me bloquearon las cuentas".

Durante el juicio testificaron también varios de los policías y empleados del local que atendieron a la denunciante -actualmente en tratamiento psicológico-, que incidieron en el estado de "shock" en el que la encontraron, así como su reticencia inicial a denunciar los hechos. "Me dijo que no la iban a creer, que había entrado de forma voluntaria, pero que luego quiso salir y no podía", indicó uno de los responsables de la sala.



Los testimonios del entorno de Alves, de su lado, coincidieron en resaltar que el futbolista había bebido mucho aquella noche. Su esposa, Joana Sanz, explicó que el acusado regresó aquella madrugada a la casa que tienen cerca de Barcelona "oliendo a alcohol", tras una larga jornada con amigos. "Cuando entró en la habitación, se chocó con varios muebles y se desplomó en la cama", relató la modelo española.



En el mismo sentido, su amigo Bruno, el único que acompañaba a Alves en la discoteca, aseveró que el futbolista había "bebido mucho", lo que no le impidió, según él, mantener una "química respetuosa" con la denunciante.



Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, jugó en clubes como el Sevilla o la Juventus de Turín, además de formar parte del exitoso Barça de Messi y Guardiola. Cuando ocurrieron los hechos se encontraba brevemente en Barcelona, tras regresar del Mundial de Catar



DEPORTES con AGENCIAS

