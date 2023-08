Dani Alves compareció este miércoles ante una jueza de Barcelona que le notificó que irá a juicio por violación, una decisión a la que el futbolista brasileño no se opuso para no dilatar el proceso, informaron la justicia española y su defensa.

El exdefensor del Barça y de la selección brasileña estaba "citado" en un juzgado de Barcelona para recibir "la resolución que da por finalizada la fase de instrucción y que detalla los indicios que la magistrada instructora considera que, de las pruebas practicadas, hay contra él", informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado.

Alves, que lleva desde enero en la cárcel, mostró "su oposición" al enjuiciamiento, para el que no hay fecha, pero "ni él ni el resto de partes han pedido, ni informado de ningún otro aspecto", añadió el TSJCat.



El bufete de abogados que representa al jugador precisó en un comunicado que

Alves "ha manifestado que no recurrirá la resolución a fin de agilizar lo conducente a la celebración de juicio oral", y confirmó que "se ha mostrado no conforme con el relato de los hechos que contiene la resolución judicial".



Alves será juzgado por una agresión sexual presuntamente cometida el 30 de diciembre de 2022, a su regreso del mundial de Catar, en los lavabos del reservado de una discoteca de Barcelona.

El 2 de enero, la joven denunció al jugador. Aunque este inicialmente negó conocerla, cambió varias veces de versión hasta acabar admitiendo que habían mantenido relaciones consensuadas.



La versión de los hechos de la mujer se mantuvo estable y la juez rechazó diversos recursos de los abogados de Alves pidiendo su libertad condicional, alegando que existía riesgo de fuga a Brasil.

