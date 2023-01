Ya se sabe que la abogada Ester García López, que defiende a la mujer que denunció a Daniel Alves por una presunta agresión sexual aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista, en una entrevista publicada este jueves por el portal brasileño UOL, pero las pruebas en contra del futbolista son cada vez más contundentes.

García subrayó que su cliente ha rechazado de forma "firme" y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.



"Su frase fue: 'Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar'. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe", dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia.

La jueza instructora del caso ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño. Foto: EFE



No obstante, dijo temer que "comiencen a ejercer una presión mediática para que ella llegue a un momento en que diga 'no aguanto más'" y acabe aceptando una eventual oferta de acuerdo.



Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.



El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona.

Prueba encontrada en la baño

Hace poco, las autoridades revelaron que se encontraron restos de semen en el baño en el que, supuestamente, ocurrieron los hechos.



La última prueba de la que se habla es de las huellas dactilares de la víctima en el sitio de los acontecimientos.



“La joven tiene heridas en las rodillas fruto de haber caído al suelo empujada por Alves. (...) Las huellas dactilares que los Mossos encontraron en el aseo reservado encajan igualmente con las palabras de la joven”, informaron en ’20 minutos’.



Se asegura que las autoridades han encontrado siete huellas de la víctima y aseguran que se convierten en una prueba importante para la investigación.

Cristobal Martel, abogado de Dani Alves, ha charlado con el jugador durante dos horas y fuera de cámara ha confirmado a nuestro compañero @danidobleglez que el recurso para solicitar la puesta en libertad del futbolista podría salir en unos minutos#HablandoClaro27E pic.twitter.com/CKQkOiUCRx — Hablando Claro (@HablandoTVE) January 27, 2023



