El futbolista brasileño Dani Alves es víctima de sus propias palabras en la investigación de la que es objeto por supuestamente haber abusado sexualmente de una mujer, en el baño de una discoteca, el pasado 30 de diciembre, en España.

Desde que fue detenido de forma preventiva el viernes en Barcelona, por considerarse que tenía grandes opciones de salir del país, el hombre más ganador en la historia del fútbol (44 títulos)ha quedado expuesto debido a las contradicciones que ha expresado durante sus intervenciones ante la justicia y los medios.



Las contradicciones de Alves

Tras radicarse la denuncia en su contra el 2 de enero, Alves manifestó en charla con 'Antena 3', de España, que "nunca" había visto a la denunciante. Luego, según 'TV3', de Cataluña, Alves le aseguró a la jueza de su caso que la joven "se abalanzó" sobre él en el baño de la discoteca 'Sutton', y que su coincidencia en el lugar fue de escasos segundos. Sin embargo, conforme reveló el diario catalán El Periódico, Alves cambió de versión en su último testimonio ante la justicia y admitió haber tenido relaciones sexuales con la denunciante. No obstante, manifestó que fueron "consensuadas" y que no hubo abuso alguno.



En el último informe de 'El Periódico' también se cuenta que el "encuentro" que Alves habría medido en segundos realmente habría sido de quince minutos, según las cámaras del lugar.



En las grabaciones, que han sido analizadas por los testigos- entre los cuales estarían las amigas de la denunciante y el mesero que atendió al grupo en dicha ocasión- no habría coincidencias "ni con la versión que envió a la televisión para decir que la joven mentía y que se había encontrado con ella casualmente en el baño de los hechos, ni la que mantuvo en el Juzgado de Instrucción y que tampoco responde a la secuencia de hechos captada por las cámaras", reza el medio en cuestión.



Asimismo, según el reportero brasileño Marcelo Bechler, de TNT Sports, quien cita sin identificar a una fuente cercana a Alves, el lateral "inicialmente mintió porque está casado y trató de ocultar una infidelidad". De hecho, según Bechler, "la fuente trató a Joana Sanz (su esposa) como la 'ex mujer' de Daniel Alves". Motivo por el cual otros medios aseguran que se terminó su relación con la modelo española.



La mujer que acusa a Dani Alves de violación asegura que el jugador la encerró en el baño. Luego, el jugador se sentó en el inodoro y la obligó a tener relaciones sexuales con él. El deportista también la habría tirado al suelo y la habría obligado a practicarle sexo oral. La mujer habría intentado resistir y por ello habría sido supuestamente agredida. Más adelante, Dani Alves la habría penetrado a la fuerza antes de que ambos abandonaran la cabina, según se lee en la denuncia.

Sus agentes lo quieren libre ya

Según adelantó el diario brasileño O Globo, hoy se espera que la abogada de Alves en España hable con los agentes del jugador, FranSergio Ferreira y Dinorah Santana, para presentar un ‘habeas corpus’ que permita que Alves permanezca en libertad mientras avanza el juzgamiento. Santana, quien también es exesposa de Alves, defiende su inocencia. “Me parece que es una pesadilla y que no está pasando”, declara.

