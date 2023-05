Dani Alves sigue en la cárcel esperando a que se defina la fecha del comienzo del jucio por violación de una joven a finales de diciembre del 2022.

Dinora, la primera esposa de Alves, viajó a España con sus hijos y su actual pareja para estar cerna del exjugador del Barcelona.

"La llegada de los hijos de Alves a Barcelona, Martell y su equipo, la aprovecharían para avalar el arraigo familiar y justificar que éste no se fugaría del país. Además, añadirían otras medidas como la imposición de una fianza y que le retirasen el pasaporte español y brasileño para garantizar que no huya", dice el Diario español As.



Y agrega: "Tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima, Ester García, han mostrado su oposición a la petición de libertad de Dani Alves, pues aseguran que éste aprovecharía la libertad preventiva para escapar a Brasil".

En el cumpleaños

Todos estuvieron en la cárcel el pasado 6 de mayo, cuando Alves celebró sus 40 años de vida.



Lo acompañaron en el centro penitenciario, en el que hablaron de su situación actual, que no es la mejor.

Dani Alves ha ido reconstruyendo su relato en sucesivas ocasiones, vemos las diferentes versiones del jugador con @GemaPenalosa #HablandoClaro5M ▶https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/5RIJjzmIQW — Hablando Claro (@HablandoTVE) May 5, 2023

