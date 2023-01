“Justicia”, reclama una joven de 23 años que denuncia ser víctima de abuso sexual por el futbolista brasileño Dani Alves.

“Soy inocente”, se defiende él mientras suelta algunas contradicciones.



“Yo sé quién es mi marido”, lo apoya su esposa.



“A mí también me tocó Alves”, afirma una testigo clave.



“Que la violencia sexual no queda impune”, reclama la portavoz del Gobierno catalán.



Dani Alves, enviado a prisión preventiva el pasado viernes por este caso, está en el centro de la polémica. Pasó de la libertad como lateral derecho, a esperar que el derecho dictamine o no su libertad.



De Dani Alves nunca se había hablado tanto fuera de Brasil como ahora. Ni siquiera cuando ganó lo que ganó –pues tiene el récord de ser el futbolista con más títulos de la historia con 46, 4 más que Messi–, ni cuando jugó en el último gran Barcelona, ni cuando lo convocaron contra todo pronóstico al Mundial de Catar a los 39 años, ni cuando pasó del Barcelona a la Juventus, ni cuando llegó a México, ni cuando se metió en una que otra controversia, política o nocturna. Se hablaba, claro, pero no tanto.



Ahora, su nombre retumba y no por su gloria, sino porque está envuelto en una grave investigación que lo tiene en una celda.



La caída de Dani Alves empezó el pasado viernes cuando una jueza española dictaminó que se iba a prisión preventiva y sin fianza, al ser acusado de violación. El relato de la joven, revelado por El Periódico de España, es escabroso. Ella cuenta que todo pasó la noche del 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona, que iba con amigas, que Alves las convidó a la zona VIP del lugar, que luego él la encerró en un baño, que la obligó a sentarse encima de él, que la tiró al suelo, que la obligó a hacerle sexo oral, que ella se resistía, que él la abofeteaba, y entonces, “él la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular”.



La joven quiere justicia, exige justicia, es más, no está dispuesta a recibir una compensación económica, aunque podría acceder a ella, según reporte de El País de España.



La jueza dictaminó el viernes 20 de enero el traslado a prisión para evitar que Alves huyera, contempló que se trataba de una figura pública, que tiene poder económico y, sobre todo, que no hay extradición de Brasil a España. Entonces Alves, el futbolista que tocó la cima y pasaba su remate deportivo con relativa calma en la liga mexicana, podría tener una pena de hasta doce años de cárcel. Si su epílogo era silencioso, su presente truena.



(Puede leer: Denunciante de Dani Alves por abuso sexual no ha podido dormir: habla su abogada).

#VideosAFP | Dani Alves se mueve: polémico traslado de prisión por supuesto abuso sexual. Investigadores alegan que el futbolista podría tener un trato distinto en el centro al que llega. Acá más detalles ► https://t.co/64TnyEqBeK pic.twitter.com/1rnRcQieaY — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 24, 2023

La caída de Alves

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: Instagram Dani Alves, iStock

En Alves aplica eso de que se juega como vive: es un lateral irreverente, que no le gusta sentirse maniatado en su condición de lateral derecho.



Es un lateral de esos que compran de contado una pelea, que desafía con su aspecto de chico rebelde, de tatuajes, cabeza rapada y una esporádica barba que, como suele pasar con algunas barbas, como que algo esconden.



Alves es también un lateral que se goza la cancha, que la baila, que hace de su carril un sambódromo verde. Y para más prueba de que se juega como se vive, es un lateral derecho que vive a la derecha: fue abierto promotor de la campaña de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en las pasadas elecciones...



Fuera de la cancha, su vida, su carrera, no ha escapado al escándalo. Antes del actual que lo tiene arrinconado contra las cuerdas –digamos contra los barrotes–, ya estuvo inmerso en una investigación por el Ministerio Público Federal de su país por recibir 6,2 millones de reales del gobierno a través una ONG inactiva.



Alves también ha tenido otros líos sonados como el de la Hacienda española, que en julio pasado lo incluyó por cuarto año seguido entre sus morosos más destacados: se dice que adeuda una cifra superior a los dos millones de euros.



Y no es descubrimiento que si la lateral derecha es su hábitat, la noche es su destino preferido.



Su vida nocturna, como tantos excéntricos del balón, muchos de ellos brasileños, es agitada, controvertida. Alves entra en la lista de aquellos que hacen del trasnocho una hábito de vida.



Ese es el Dani Alves fuera de la cancha. Adentro, ha sido un soberbio futbolista. Alves, al que solo le falta el Mundial en su vitrina, es uno más de esa estirpe de laterales brasileños, esos que son laterales pero parecen atacantes.



Tuvo el privilegio de jugar con Messi, algunos buenos pases le lanzó en el Barcelona de Pep Guardiola. En el club catalán ganó de todo, 6 ligas, 5 Copas del Rey, 5 Supercopas españolas, 5 Champions, entre otros tesoros. Y para más, acaba de terminar su tercer Mundial con Brasil, donde su convocatoria desató controversia nacional.



En todo caso, su aparente cierre de carrera deportiva lo tomaba tranquilo, en el club Pumas de México, donde, según la propia jueza del caso, ganaba uno 300 mil euros mensuales. Pero el club, en cuanto estalló el escándalo, rescindió su contrato. Así que Alves pasa sus días encerrado, sin equipo y en espera de la sentencia.

Alves en la mira mundial

Facebook Twitter Linkedin

Dani Alves. Foto: Capturas de pantalla Instagram Dani Alves

Su nombre suena y no es por goles. Dani Alves ha agitado la ya agitada vida mediática de los futbolistas. Su encarcelamiento provisional ha sido un tsunami informativo.



Como en una de esas novelas que tanto apasionan en tiempos de redes sociales, Alves genera información a diario. En España hay una pequeña revolución informativa con el caso Alves. Jordi Gil es periodista catalán del diario Sport y relata. “Ha sido una noticia de gran impacto y lo sigue siendo a medida que se van conociendo nuevos datos y surgen informaciones nuevas, como el cambio de abogado del jugador o que lo hayan trasladado a otro centro por seguridad. Alves es un jugador muy querido por la hinchada culé y la gente está sorprendida que pueda haber cometido un hecho tan grave, eso sí, hay mucha sensibilización actualmente con la violencia de género y si se demuestran los hechos, hay consenso en que debe aplicarse la ley con el máximo rigor sea quien sea el implicado”.



En Brasil el efecto no ha sido menor. Periodistas brasileños aseguran que el caso ha impactado negativamente en la sociedad y que los medios lo cubren con mucha atención. Aseguran que hay un enorme rechazo hacia el futbolista, y hay posiciones fuertes.



“El caso de Daniel Alves es un escándalo demente de proporciones históricas. Hay un montón de indicios serios que justifican el posicionamiento inmediato, con las debidas reservas sobre la posibilidad (cada vez menor) de que sea inocente”, escribió la columnista brasileña Milly Lacombe en UOL Esporte.



Y una colega suya, Alicia Klein, escribió en el mismo medio: “Si queda alguna duda, esta es mi posición: creo en la víctima. Porque muy pocas mujeres se someten a la crueldad del escrutinio público inventándose una historia de violación”.



En España también hay voces de apoyo a la mujer. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo con firmeza: “Cuando sufrimos una agresión, nuestra ciudad no debe juzgarnos, sino que debe acompañarnos y defendernos... Somos muchas las que estamos contigo y te enviamos toda la fuerza”.



En el entorno del fútbol, muchos prefieren no involucrar su opinión. Su excompañero y actual DT del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró “impactado” y le cayeron piedras por obviar la situación de la mujer.



En el medio de todo también está la familia de Alves. Su expareja, sus dos hijos, y su actual esposa, Joana Sanz, quien intercede por él: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”.



Mientras tanto, Alves ha dado versiones contradictorias que lo hunden, como negar la acusación y luego decir que sí hubo relaciones, pero consentidas, y que fue la víctima quien se abalanzó sobre él. Otro detalle en su contra es el tatuaje de media luna que tiene en el bajo abdomen y que la denunciante describió al relatar su versión.



El futbolista sigue en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Brians 2, donde fue trasladado por seguridad.



Medios españoles dicen que le asignaron una celda en el módulo 13, la que suele albergar a investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual. Su familia ha sumado a su defensa a un prestigioso abogado llamado Cristóbal Martell, justo cuando se conoce el testimonio de una mujer que iba con la presunta víctima y que relató que el futbolista también la tocó a ella.



Dani Alves está contra los barrotes, y se enfrenta al más severo árbitro, el de la justicia, que decidirá si le otorga el perdón o la condena.

PABLO ROMERO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @PabloRomeroET

Más noticias de Deportes