Un reportaje del diario barcelonés 'El Periódico' señala que el lateral derecho Daniel Alves, en una declaración ante el Tribunal de Justicia de la ciudad, cambió su versión de lo ocurrido en una discoteca el pasado 30 de diciembre.

Dani Alves, 'nueva versión y sin esposa'

Esposa de Dani Alves. Foto: Instagram Joana Sanz

Acusado de agresión sexual, el jugador dijo que tuvo relaciones sexuales consentidas con la mujer, según la versión de prensa española. Sin embargo, en la primera manifestación sobre el caso, aseguró desconocer a la denunciante.



Asimismo, según el reportero brasileño Marcelo Bechler (TNT Sports), quien cita a una fuente cercana a Alves- sin identificarla-, Alves "inicialmente mintió porque está casado y trató de ocultar una infidelidad".



De hecho, según Bechler, "la fuente trató a Joana Sanz (su esposa) como la 'ex mujer' de Daniel Alves". Motivo por el cual otros medios aseguran que se terminó su relación con la modelo española.



Jogador alega que a ida junta ao banheiro foi para a prática do sexo consensual.



Daniel Alves mentiu inicialmente porque é casado e tentou esconder uma infidelidade.



A fonte tratou Joana Sanz como “ex-mulher” de Daniel Alves. -- via @TNTSportsBR — Marcelo Bechler (@marcelobechler) January 22, 2023

La contradicción pesó en contra del brasileño, que dejó la declaración directamente en prisión, dice la prensa española. Permanecerá detenido hasta que se celebre el juicio.



Luego de que el caso saliera a la luz, Daniel Alves publicó un comunicado en redes sociales el pasado 5 de enero en el cual no solo negó haber cometido ningún delito sino que aseguró no conocer al responsable de la acusación.

Los detalles del caso contra Alves

El deportista tiene 39 años. Foto: Instagram: @danialves

Según la víctima, que no ha sido identificada, estaba bailando en la discoteca Sutton de Barcelona con unos amigos el 30 de diciembre cuando Daniel Alves la tocó en ropa interior sin consentimiento. El brasileño incluso la habría llevado al baño y la habría obligado a tener sexo con él.



La mujer dijo que les contó a sus amigos lo sucedido y buscó al equipo de seguridad del establecimiento, que inició el protocolo para casos de agresión sexual.

La policía fue llamada al lugar, pero cuando llegaron, el jugador ya se había ido.



Días después, el 2 de enero de 2023, la víctima acudió a la policía catalana para presentar una denuncia por acoso sexual. Desde entonces, recibe apoyo del departamento encargado de este tipo de delitos, y la denuncia se encuentra judicializada e investigada, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).



Daniel Alves niega las acusaciones: "Quisiera negar todo. Sí, yo estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que amo bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir a los demás el espacio de la gente. No sé quién es esa señora. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo voy a hacer eso con una mujer o una niña? No, por Dios”, dijo a Televisión Española Antena 3.

Dani Alves mintio en tres ocasiones cuando cambia sus versiones pic.twitter.com/0wFojGnsA8 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) January 22, 2023

*Con información de O Globo, de Brasil.

Del Grupo de Diarios de América (GDA)

