El futbolista Dani Alves sigue en prisión y cada vez más acorralado, tras la denuncia de abuso sexual de la que es acusado por una mujer en Barcelona.



Cada nueva revelación sobre el caso deja mal parado al futbolista. Por ahora, el jueves la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que mantenga en prisión al exjugador del Barcelona esgrimiendo los múltiples indicios que en su opinión le incriminan, entre ellos las pruebas de ADN, mientras la defensa del futbolista ha vuelto a cuestionar la versión de la víctima.



En la sección tercera de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este jueves la vista por el recurso que la defensa de Alves presentó contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión sin fianza por presuntamente violar a una joven la noche del 30 de diciembre pasado en un baño de una discoteca de la capital catalana.



Otra versión

Dani Alves. Foto: EFE

A Dani Alves lo hunde el reiterado cambio que ha tenido en la versión de los hechos. Hasta cuatro relatos diferentes ha dado durante la investigación, generando grandes interrogantes.



Ahora lo que se sabe es que Alves también ha cambiado su versión con su esposa, Joana Sanz.



Según versiones de prensa, Alves ahora le ha dicho a Joana que no recuerda nada de lo que pasó esa noche en la discoteca de Barcelona, cuando antes le había jurado que no era cierta la acusación.



"Ha llamado dos veces a su mujer para pedirle perdón, asegurarle que está muy afectado, y que no se acuerda de nada de lo que pasó porque iba muy borracho", reveló el medio La Razón.

Mientras tanto, la defensa ha asumido que la denunciante fue penetrada vaginalmente por Alves, un extremo que este negó en su declaración ante la jueza instructora pero que han desmentido las pruebas biológicas, que revelan que la víctima presentaba restos de semen en sus partes íntimas.



Para rebatir la versión del futbolista de que las relaciones fueron consentidas, la acusación particular se ha remitido también a las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran a Alves saliendo de la discoteca a menos de un centímetro de la víctima, sin interesarse por ella pese a que en ese momento estaba llorando desconsolada y explicando la agresión sexual a los vigilantes.

DEPORTES Y AGENCIAS