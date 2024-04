Dani Alves borra su última publicación y sube misteriosa foto

La salida de la cárcel del exfutbolista brasileño Dani Alves sigue dando de qué hablar luego de dos semanas de que le fue otorgada la libertad provisional bajo fianza.

En principio, la incertidumbre por conseguir el dinero que la Audiencia de Barcelona le había solicitado como fianza fue un obstáculo para que el exjugador pudiera salir de su condena que, hasta el momento, sumaba 14 meses. Luego de un fin de semana en el que se prorrogó el plazo para reunir el dinero, finalmente Alves salió de Brians 2, el centro penitenciario, entre gritos y protestas.

Lo que pasa

El suceso generó expectativa entre las personas que siguen el juicio por agresión sexual que enfrenta el brasileño. El periodismo español esperaba su salida de prisión para escuchar declaraciones al respecto del año que había pasado ahí y, claramente, de su condena. Contrario a esto, no dio declaraciones al respecto y se dirigió a su mansión en Barcelona.

En un carro blanco, Dani Alves salió de la prisión. Foto:AFP Compartir

El pasado 5 de abril, 'El Periódico', un medio de la ciudad de Barcelona, publicó una breve entrevista que, supuestamente, el futbolista les había concedido. En esta, Alves hablaba sobre su tiempo en la prisión, su vida actual y se mostraba tranquilo ante el futuro.

"Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer", mencionaba el exfutbolista en la entrevista hecha por el periodista Ferran Imedio de la prensa catalana. Sin embargo, en una publicación de su Instagram, una imagen gris con un párrafo, desmentía que se se hubiera hecho tal entrevista: "no es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la voy a conceder mientras el proceso judicial no esté resuelto", se leía en la foto.

Dani Alves: "Allá donde voy sobrevivo"https://t.co/9uttpgGfCh — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) April 5, 2024

Este martes 9 de abril, la publicación en la que desmentía tal entrevista ha desaparecido de la cuenta de Instagram de Dani y ha sido reemplazada por una misteriosa imagen sin descripción en un lugar desconocido.

La imagen, publicada sobre la 1 de la madrugada de España, muestra un atardecer en el mar. Se desconoce la ubicación, pues lo único que acompaña a la imagen en la descripción es un signo de admiración que deja más preguntas que respuestas.

Tras su salida provisional de Brians 2, el centro penitenciario en el que duró 14 meses encerrado por su condena en el caso de agresión sexual, el exfutbolista debe presentarse cada viernes al juzgado de la Audiencia de Barcelona y no puede salir del país pues sus pasaportes brasileño y español fueron retenidos como medida preventiva.