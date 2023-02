La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que mantenga en prisión al exjugador del Barça Dani Alves esgrimiendo los múltiples indicios que en su opinión le incriminan, entre ellos las pruebas de ADN, mientras la defensa del futbolista ha vuelto a cuestionar la versión de la víctima.

En la sección tercera de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este jueves la vista por el recurso que la defensa de Alves presentó contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión sin fianza por violar a una joven la noche del 30 de diciembre pasado en un baño de una discoteca de la capital catalana.



Según han explicado fuentes jurídicas, en la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima, la defensa de Alves se ha remitido al recurso que presentó para pedir su excarcelación y, tras insistir en que el futbolista tiene arraigo suficiente en España para garantizar que no huirá, ha vuelto a cuestionar la versión de la denunciante, entre otros aspectos porque no presenta lesiones vaginales.



Los indicios que incriminan a Alves han centrado buena parte de la vista: la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima se han apoyado en los resultados de los análisis de ADN, así como de las huellas dactilares y otros restos hallados en la escena de los hechos, para recalcar que son numerosos los elementos que lo inculpan.

Su celda

En las últimas horas se ha revelado cómo pasa los días Alves en la cárcel y cómo es su celda.



Se adiverte que mide seis metros y es de las pocas que tiene ducha privada. No tiene televisor, porque el mismo Alves lo pidió. La idea es alejarse de todo lo que se dice.



El futbolista se despierta a las 8 de la mañana. la celda está ubicada en el módulo 13 y puede disfrutar de un polideportivo cubierto, un gimnasio y teatro.

Se la pasa jugando parqués, firma autógrafos y a veces juega al fútbol o hace las veces de entrenador.



'El Programa de Ana Rosa' habló con un preso de la cárcel que advirtió: "Ayuda en lo que puede. Compra cosas de comer a la gente y todas esas cosas. Ayuda e invita. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí".



