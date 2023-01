La jueza de instrucción ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del futbolista internacional brasileño Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Según han informado fuentes jurídicas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha decretado prisión incondicional para el futbolista, al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España.



En medio de esa situación, su esposa, la modelo española Joana Sanz, le envió un mensaje que ha cobrado mucho eco por su valor.



(Los detalles: Dani Alves, a la cárcel: justicia de España define su caso por agresión sexual).

El mensaje de la mujer de Alves

Mensaje esposa Dani Alves. Foto: Instagram Joana Sanz

Horas antes de que el futbolista Dani Alves fuera enviado a prisión, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales. “Together...” (Juntos, en inglés) es lo que escribió Sanz junto a una foto en la que se ve su mano y la de su marido, entrelazadas.



El futbolista brasileño fue detenido este viernes en Barcelona tras acudir voluntariamente a una comisaría para responder por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona, a finales de diciembre. Tras ello, fue trasladado a los juzgados para que se le tome declaración.



Su pareja ya había hablado con 'Antena 3' sobre la denuncia que comenzó a hacerse pública la primera semana de enero: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

‼️Última hora. Dani Alves es trasladado a la cárcel



Los Mossos d’Esquadra le conducen a la prisión de Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires, a 30min de Barcelona



La juez ha decretado prisión provisional sin fianza por presunta agresión sexual@COPE pic.twitter.com/k5w5CCBroB — Víctor Navarro (@victor_nahe) January 20, 2023

