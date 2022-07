Damian Oliver, exjugador del club inglés Crystal Palace, en sus categorías menores, expresó su pesar por el cambio radical que tuvo en su vida, al pasar de futbolista a estrella del cine para adultos.

Arrepentido de llegar al cine para adultos

Oliver admitió que ser un actor de cine para adultos no es tan bueno como parece y describió las penurias de su trabajo, en el podcast Anything Goes with James English.



"La gente solía decirme, 'lo estás haciendo todo de todos modos', porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un jugador, y decían, 'es mejor que te paguen por eso'", comentó.



Sin embargo, su primera experiencia no le gustó. "Fue aterrador, estar en mi primer set, el camarógrafo era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo, tengo que sacar mi pene delante de él", dijo.



"Era como un piso laminado, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor", relató sobre su primera experiencia.

De las canchas al porno

En busca de dinero extra, y tras un periodo en prisión por un delito menor, Oliver primero se dedicó a trabajar como pintor y decorador, pero luego, por recomendaciones de allegados, recurrió a la pornografía, y cuenta que se embolsó £ 150 de su primer trabajo.



Hoy, no es feliz y solo tiene arrepentimiento por su decisión. "Cuando estaba en Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol. También solía pelear, tal vez eso podría haber ido a alguna parte... Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad no es tan bueno como la gente piensa", aseguró.

Hoy Oliver tiene un noviazgo con su excompañera de set, Sophie Anderson, y trata de recomponer su vida.



