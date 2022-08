Un jugador de fútbol golpeó brutalmente a una mujer árbitro en un partido de la liga regional de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), entre los equipos de Garmense y Deportivo Independencia. El hecho se produjo cuando la referí marcó una infracción, sancionó a dos jugadores, y un tercer futbolista, de 34 años, la atacó salvajemente.



El responsable, quien juega en el club Garmense, fue identificado como Cristian Tirone y fue detenido luego de la agresión a Dalma Magalí Cortadi, de 30 años. El partido con el Club Deportivo Independencia fue suspendido después de los incidentes.



(En contexto: Brutal agresión a una árbitra que terminó en el hospital, video).

Indignante agresión

La secuencia quedó registrada en un video. De acuerdo con la grabación, Cortadi cobra una infracción y el jugador de Garmense le pega fuerte a la pelota, tirándola lejos, razón por la cual lo expulsan. Acto seguido, uno de los arqueros de Garmense increpa a la referí y también es expulsado en el momento. Es entonces cuando Tirone, que viene corriendo desaforadamente la sorprende desde atrás y la golpea por la espalda, a la altura de la nuca, en una acción disparatada. La víctima cayó al suelo y su rostro impactó de lleno contra el césped. Pocos segundos después, logró levantarse por sus propios medios.

Lamentable, indignante y repudiable lo ocurrido en un partido de tercera división en La Liga Regional de Tres Arroyos 🇦🇷 entre el Deportivo Independencia vs Garmense , Dalma Cortadi jueza principal recibe un brutal y cobarde golpe por detrás de Cristian Tirone.



Via: @CLMerlo pic.twitter.com/MuSH7oP8hd — Showfutboleo (@showfutboleo) July 31, 2022

'Que pague por lo que hizo'

Foto: Captura de pantalla, Facebook Dalma Magalí Cortadi

En la noche del domingo, la jueza agredida, ya de regreso en su domicilio en la ciudad de Tres Arroyos (a unos 500 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires), se refirió al lamentable episodio. “Terminé en observación en un hospital por un golpe en la cabeza, raspones y golpes en los brazos. Me hicieron tomografías para constatar las diferentes lesiones. Posteriormente hice la denuncia correspondiente. Esta situación me perjudica laboralmente, ya que me genera la imposibilidad de trabajar. Ahora debo ser fuerte. Los golpes me dejaron dolorida”, dijo Dalma Cortadi al diario 'Olé'.



“El partido era tranquilo, hasta ahí no había pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado así. Iban ganando 2 a 1 y yo sólo había cobrado una infracción para el otro equipo. Estamos en un momento complicado. Analizaremos con la familia los pasos por seguir. Lo importante ahora es que se haga justicia. Que cosas como estas no sucedan más. Acá no importa el género. Nosotros vamos a trabajar. Muchos vivimos de esto y nos gusta, lo hacemos por vocación. Queremos que se haga justicia y que este hombre pague por lo que hizo. Eso es lo importante. Pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”, sentenció Cortadi.



Y fue más allá a la hora de hablar puntualmente del agresor. “Hay que echarlo para siempre. No debería estar jamás en ningún club. Es una persona violenta. Lo debe ser también en su vida cotidiana. Lo vi en el video: una persona normal no hace lo que hizo este hombre. Ninguna persona se merece esto. Nosotros no vamos a las canchas para que nos peguen”.



Sobre lo ocurrido después del golpe, Cortadi aclaró: “No hablé con nadie del club Garmense. Se presentó el presidente del club ante uno de mis compañeros de terna, uno de los jueces de línea. La verdad es que yo estaba muy mareada, con vómitos, y no tuve contacto con nadie del club. Me llevaron al hospital”.

*Con información de La Nación, de Argentina.

Del Grupo de Diarios de América

(GDA)