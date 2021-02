Dairon Mosquera: 'Acá hay mucho énfasis en la tenencia del balón'

A los 28 años, Dairon Mosquera ya fue campeón de la Copa Suramericana y de la Suruga Bank con Santa Fe, además de varios títulos locales y pasos por México y Paraguay. Sin embargo, nunca había tenido una oportuinidad en la Selección. Ahora tiene su primera opción. Esto dijo sobre su primera experiencia.

"Creo que por ahí ya se han manejado muchas opciones de lateral izquierdo, los entrenadores están mirando cuál es la mejor opción. Yo puedo aportar primero que todo marca, salida al ataque, muchas ganas y dar lo mejor de mí".



El último en llegar. "Lastimosamente se dio lo de Gabriel, uno siempre está trabajando para que cuando se dé la oportunidad de ser convocado estar listo".



Cómo le dieron la noticia del llamado. "Estaba en mi casa compartiendo con mi familia cuando me llamó el presidente de Santa Fe a avisarme que estaba convocado. Me dio mucha alegría".



Sus características. "Soy un jugador fuerte en la marca, puedo aportar también en ataque de una excelente manera, para dar lo mejor de mí, mucho sacrificio, mucha entrega y muchas ganas de triunfar siempre".



Cómo es el trabajo de Rueda. "Hay mucho entrenamiento, mucho énfasis en la tenencia del balón, se aprovecha al máximo estos días. Con los colegas que juegan en otros clubes, no es lo mismo que estar en tu club, porque allá conoce los movimientos de todos los compañeros, es un poco diferente, uno ya sabe a los de su club y a los otros los ha enfrentado".



El otro lateral convocado, Álvaro Angulo. "Una o dos veces lo he enfrentado, tenemos caracteristicas similares, él es fuerte en marca, rápido, va bien al ataque, es un gran ser humano, uno trata de aprender del compañero y de la posición y siempre estamos dispuestos a aprender".



Posibilidades de entrar en la convocatoria contra Brasil. "Uno siempre hace las cosas de la mejor manera en el club, sabemos que es una posición en la que se han dado muchas opciones, pero quiero dar lo mejor de mí. El profe mira todo, a uno lo tienen ahí fichado. Sé mis características y mis condiciones y con el favor de Dios espero ser tenido en cuenta".



¿Tendrán continuidad con este grupo? Aún no tenemos claridad, uno siempre se prepara para saber si va a seguir siendo llamado o si vienen otros jugadores, pero en nuestro club, seguir haciendo bien las cosas siempre".



Lo que le deja este llamado. "Uno siempre debe aprender, en estos días he sacado todo lo positivo, estar pendiente de analizar los trabajos que va poniendo el profesor y sacar provecho de eso, regresar al club con trabajos en los que ha adquirido conocimiento y aportar para el club".



