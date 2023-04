El colombiano Dairon Asprilla fue el protagonista absoluto de la jornada de la MLS este sábado, al firmar un golazo de chilena para abrir la remontada de los Portland Timbers contra los líderes Seattle Sounders (4-1).

El golazo de Asprilla llegó en la víspera del plato fuerte de la jornada, el 'Tráfico' entre Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC, vigente campeón de la MLS.



Se jugará en el Dignity Health Sports Park, casa de los Galaxy, con un derbi particular entre el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández y Carlos Vela, que anotó un doblete entre semana en la victoria del LAFC contra el Vancouver que valió el pase de su equipo a las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF.



El gabonés Denis Bouanga, delantero del LAFC, luce números extraordinarios y anotó seis goles y dio dos asistencias en seis partidos este curso.



Los Galaxy, además, todavía no han ganado en este comienzo de temporada y sólo suman tres puntos en la tabla, con tres goles anotados en seis partidos.



Este sábado, la magnífica jugada acrobática de Asprilla, exjugador del Atlético Nacional, abrió una tremenda remontada de los Timbers, que firmaron cuatro goles en 18 minutos para tumbar a los Sounders, que se había adelantado a la hora de partido gracias al peruano Raúl Ruidíaz.

El golazo de Asprilla



Los Timbers llevaban seis jornadas sin poder ganar, tras arrancar el año con triunfo, y este sábado arrollaron a sus rivales con dianas del brasileño Nathan Fogaça, el polaco Jaroslaw Niezgoda y el colombiano Juan David Mosquera.



Los Sounders cayeron tras tres victorias consecutivas y perdieron su liderato a favor del Saint Louis City, que se repuso tras dos reveses seguidos con un tremendo 5-1 endosado a los líderes del Este, el Cincinnati.

