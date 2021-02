Curiosidades: el tiro de esquina que hizo reír a un narrador

En el fútbol siempre se está reinventando. Lo que hoy fue un plan de juego, en algunos meses puede variar o cambiar por completo. La idea siempre será hacerlo mejor que el rival y, en algunas ocasiones, hacer caer en la trampa al oponente para derrotarlo.



En el fútbol de la segunda división de Alemania se vio uno de estos casos, aunque las cosas no salieron para nada bien. El Karlsruher quiso cobrar un tiro de esquina de una manera particular y el narrador del encuentro terminó en medio de las risas.



El cobrador estaba listo para hacer su lanzamiento, mientras sus compañeros hacían una línea al borde del área. Con cada paso que daba el lanzador, los futbolistas se fueron metiendo al área y los rivales no sabían a cuál tomar.



Será que o técnico do Karlsruher curte NFL? Hahahahaha@everaldomarques me ajuda aí a definir as rotas traçadas pelos receivers. pic.twitter.com/q9A6iTAZ25 — Raphael Sibilla (@RaphaelSibilla) February 10, 2021

Al final, este trabajado lanzamiento no tuvo un final feliz y el narrador no paró de reírse durante unos segundos por la curiosa jugada.



