Cumpleaños de Maradona: los secretos de su vida que revelaron sus hermanas

Diego Amando Maradona, el máximo ídolo del fútbol argentino y uno de los grandes astros que ha dado el balompié internacional, estaría cumpliendo este lunes 63 años de edad. Debido a esta fecha especial, sus hermanas Rita, Mary, Ana y Cali compartieron algunos detalles inéditos del ‘Pelusa’.



Con nostalgia, recordaron al que para ellas solo era su hermano, pero para millones un ídolo, una leyenda y un personaje polémico que vivió sus mejores momentos en la década de los 80 con el Napoli de Italia y la selección Argentina.



“Para nosotras no va a morir nunca. Lo que le sobraba era amor”, empezaron explicando las hermanas, quienes lo describieron así: “Para nosotros no era Diego, era el Nene. De grande también, así lo llamábamos”, afirmó Rita Mabe



Antes de futbolista, “era el mejor hermano”, y a pesar de su polémica vida “Fue un ser humano con todos sus defectos y virtudes, pero tenía muchas más virtudes. Lo que le sobraba era amor”, afirmó la hermana menor del zurdo.



Y es que Diego Armando dejó todo un legado en el mundo del fútbol y siempre será recordado por las personas que lo aman: “Lo representamos porque somos un pedacito de él. Mientras estemos, es el legado que nos dejó sin quererlo. Era él el único que soportaba tanto. Él te paraba la balas con el pecho”, sentenció Cali.

Diego Maradona en México 86. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las hermanas de Diego Armando Maradona decidieron contar las historias que nunca se habían revelado hasta el día de hoy y repasaron algunos detalles de la vida de la leyenda del Napoli, quien partió de este mundo el 25 de noviembre del 2020.



“Le gustaba comer salchichas a la tarde. La sopa... Era sopero. De verdura, con fideos finitos, municiones. Tenía gustos simples. También le gustaba la papa hervida; al pescado lo traían cuando se iban a la isla y estaban semanas pescando con mi papá, en Esquina (Corrientes). Además, le gustaban las milanesas. No era mucho de las pastas. La pizza siempre le gustó, últimamente le gustaban mucho las pizzas de El Cuartito, le mandaban cajas y cajas. De todos los gustos”, destacaron.



Y agregaron: “Era el preferido de mamá y listo. Era los ojos de ella. Para mi mamá, estaba primero. Y para nosotros también. Ya de chiquito. Pero como hermano era como un padre, él hacía todo para que estuviéramos bien. La verdad es que era un Dios.

Diego Maradona AMP Foto: Instagram: @maradona

Y recordaron uno de los mejores momentos junto a él: “Fue en las últimas vacaciones que pasamos con él. En Pilar. Estábamos todos juntos, dormíamos ahí, pasamos Navidad, hasta que se fue a dirigir a México. No sé si él presentía... Estábamos todos ahí. Tirábamos colchones en el piso, porque no había tantas camas para todos los que somos. Estuvimos diciembre y enero. Dos meses todos juntos. Él decía que iba a ser una casa galáctica, porque quería que fuera como un anillo y cada una tuviera un piso. Y obvio que estábamos dispuestas a ir a la casa galáctica”.



También, hablaron de uno de los recuerdos más vivos que mantienen. “En alguna fiesta, pasando un domingo, o de karaoke. En la última fiesta en Cantilo, que nos tiró a todos a la pileta”.



Maradona es una de las personas más amadas en la ciudad de Napoles, la ciudad del sur de Italia lo acogió como un hijo, pero también le hizo mucho daño.



“Un día casi nos tiran una vidriera abajo. No tuvo mejor idea que ir a comprarse zapatos. Bueno, fuimos, mi mamá, nosotras, los chicos... Él, eligiendo zapatos. Cuando miramos afuera era un mundo de gente. Y el vidrio que se movía por la presión. Nos tuvieron que sacar por un pasillo. Después nos llevaba a cenar los domingos después del partido y nos teníamos que alejar horas para poder comer. Y la gente llegaba igual. La salida de la cancha era una locura. Teníamos que esperar tres horas. Cuando estuvimos en Nápoles la última vez, no sabés lo que era la gente, cómo lloraba, nos reconocieron”.



Por último, las hermanas de Diego Armando hablaron de la experiencia que tuvo el astro en el banquillo de Gimnasia y Esgrima de la Plata, 'fue uno de los pocos clubes que le hizo un homenaje en vida’.

Maradona y Messi Foto: La Nación (GDA)

“Él cantaba con la gente. Tenía miedo de que lo olvidaran. En Boca no se le rindió homenaje como merecía. Acá, en Argentina, no hay como La Paternal. Te das vuelta y hay algo de él. Sentimos eso. Con Argentinos y La Paternal, eternamente agradecidos. Veo cómo reaccionan en el minuto 10 de los partidos y se me pone la piel de gallina. Agradecida siempre por todo lo que hace la gente. Se portó y se porta bien. Es el primer estadio que le puso el nombre, un homenaje en vida, lo llegó a ver”, resaltaron las hermanas de Maradona.

