Las cuentas de Junior para llegar a la Copa Suramericana

Junior de Barranquilla revivió sus opciones de llegar, al menos, a la Copa Suramericana, un premio de consolación después de una flojísima campaña en la Copa Libertadores, en la que comenzó con cuatro derrotas en serie.

La victoria 1-0 frente a San Lorenzo, este jueves, más el triunfo de Palmeiras 0-4 contra Melgar, en Arequipa, dejó a Junior dependiendo de sí mismo para llegar al tercer lugar del grupo F.



“(El triunfo) Es quitarse un peso de encima, el ambiente siempre está enrarecido cuando no se gana. Lo que me parece que es importante es que el grupo se ha quitado esa intranquilidad, que se quitaba haciendo gol", dijo el técnico del Junior, Luis Fernando Suárez.



La cuenta es muy sencilla. El único resultado que le sirve a Junior es ganar, por cualquier marcador, para terminar de tercero. Hoy, Melgar tiene cuatro puntos y los barranquilleros son últimos, con tres unidades. Un empate o una derrota serían el cierre de la participación internacional del campeón colombiano por lo que queda del 2019.



"No hay que pensar en números, ahorita no valen. Cuando se dan situaciones en el partido es diferente, me quedo con lo que mostró el equipo por el momento nuestro y la presión que existía, sabemos cómo se juega y así se vio un partido de Copa", agregó el DT.



