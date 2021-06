El Cucho Hernández cuestiona la convocatoria de Reinaldo Rueda

Juan Camilo Cucho Hernández dio unas polémicas declaraciones en las que cuestionó su ausencia en la Selección Colombia que disputa la Copa América de Brasil.

El futbolista que milita en el Getafe de la liga española criticó que en la lista de Reinaldo Rueda haya jugadores de México, de la liga local y de la MLS, y que él no sea tenido en cuenta.

"No sé qué tenga que hacer para estar ahí, porque al final si miras la lógica estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia, no es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes. Seguiré trabajando y esforzándome y espero estar pronto ahí”, dijo en entrevista con ‘Diario La 10’.



Luego, agregó: “Yo podría estar disputando la Copa América, con total seguridad. Si otras personas no lo ven es otra cosa, siento que podía estar pero no estuve, tengo 22 años, quedan muchas Copas América por delante así que voy a trabajar durísimo para estar”,





Su temporada estuvo marcada por lesiones y ausencias, que solo le permitieron anotar 2 goles en 23 partidos.



🇨🇴 ⚠️ Juan Camilo "Cucho" Hernández habló sobre el presente de la #SeleccionColombia y lo que considera un llamado ilógico a jugadores de ligas como la MX y la MLS por delante de los que están en Europa 🔥. pic.twitter.com/eMNEIKKQNL — La10 (@DiarioLa10) June 14, 2021



