‘Cucho’, el debut más joven de un colombiano en la Liga de España

El Huesca, debutante esta temporada en la primera división de la Liga española, se estrenó en la élite con una victoria 2-1 en Eibar, en la primera jornada del campeonato, y lo hizo con Juan Camilo Hernández, el ‘joven maravilla’ quien es elogiado cada vez que juega y se convirtió en el jugador colombiano más joven en debutar en la primera división de España.

Álex Gallar consiguió los dos tantos del equipo aragonés (minutos 5 y 40). El primero de ellos tras una gran jugada personal, entrando desde fuera del área, yéndoseles a tres rivales e introduciendo el balón entre las piernas del arquero de los locales.



Después consiguió el segundo con una falta que colgó al área sin que nadie llegara a rematar y terminó entrando por sorpresa en la portería del Eibar. El equipo vasco acortó diferencias en el minuto 69 con un gol del argentino Gonzalo Escalante, de tiro raso en el área tras una asistencia de Ruben Peña, pero el Huesca pudo defenderse con eficacia para mantener la victoria.



Hernández fue una de las figuras del partido, tuvo que ver en el segundo gol y fue determinante en la generación de fútbol de su equipo. Además, rompió el récord que tenía el delantero Marlos Moreno como el colombiano más joven en debutar en la Liga de España. El Cucho lo hizo con 19 años y 117 días, mientras que Moreno (Deportivo de La Coruña) lo hizo con los mismos años y 356 días.



A pesar de que el colombiano no marcó, él tiene las metas claras. En entrevista con el diario As de España, Hernández aseguró: “El reto que tengo es marcar más de diez goles. El año pasado dije que quince, y marqué dieciséis. Mis compañeros me dicen que esta temporada marcaré más de quince, y yo les digo que es mi primer año. Ojalá se pueda cumplir”.



Cucho, como lo llaman desde que estaba en el Pereira y luego en su paso por el América de Cali, es uno de los cinco jugadores sub-23 llamados a ser la revelación de la Liga española. El mismo medio lo eligió entre los jóvenes que serán lo más destacados en este curso.





