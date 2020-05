Falcao y su esposa Lorei Tarón tendrán un hijo

Este domingo, el delantero colombiano Radamel Falcao García y su esposa, la cantante Lorelei Tarón, revelaron por medio de unas fotos en sus cuentas de Instagram que el cuarto hijo que están esperando es un niño.



"El mini tigre", escribió Falcao, acompañando el mensaje con tres fotografías junto a Tarón en la que aparecen dentro de una piscina y mostrando la imagen de la ecografía.

La cantante argentina también realizó la misma publicación pero con el siguiente texto: "Foto de nuestro principito, qué emoción saber que está creciendo fuerte y sano".



Falcao García y Lorelei Tarón ya tienen tres hijas: Desirée, Dominique y Annete. La pareja tiene 12 años de matrimonio, después de que se casaran en diciembre de 2007.



El delantero colombiano anunció la llegada de su cuarto hijo en marzo de este año por medio de un video en su cuenta de Instagram, en ese momento el 'Tigre' escribió: "Se agranda la familia... Estamos muy emocionados en casa".

Este sábado, el colombiano criticó que no se permitan los abrazos en la celebración de los goles al ver por televisión la reanudación de la Bundesliga alemana, pues considera que los jugadores están en contacto durante todo el partido en constante contacto.



"Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo, en las barreras están todos juntos", afirmó el goleador colombiano en sus redes sociales.



