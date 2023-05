Lionel Messi regresó a la cancha con el Paris Saint-Germain (PSG) tras su suspensión de seis días por viajar a Arabia Saudita sin autorización del club. El partido de este sábado 13 de mayo contra el Ajaccio, por la Ligue 1, le dio la victoria al conjunto del argentino, pero queda en el ambiente su tensiones y posible salida.

(Además: Lionel Messi volvió a ser chiflado: ni la goleada del PSG lo salvó, video).

El PSG le ganó 5-0 al Ajaccio. A pesar de ello, Messi fue de nuevo silbado, por primera vez cuando se mencionó su nombre en la alineación, en lo que ya es un claro vaticinio de su salida del club en algunas semanas, de acuerdo con medios internacionales.

También fue silbado, de manera masiva, cuando tocaba el balón o se disponía a sacar a balón parado. Otra parte del Parque de los Príncipes respondió con aplausos.

Leo Messi haciéndose mucho problema por los silbidos. 😅



Nunca estarán a la altura del más grande. pic.twitter.com/5aQNVEORfJ — TR SPORTS ®️ (@TrSports13) May 13, 2023

"Hubo silbidos pero rápidamente una gran parte del estadio los cubrió para animar a Leo. Sigue concentrado, con ganas de animar el juego y crear situaciones. Está acostumbrado a estas cosas porque en su carrera ha tenido situaciones difíciles", explicó Christophe Galtier, el técnico del PSG.

(Le recomendamos: Messi y Lewandowski conversaron después de roce en Qatar: ¿qué dijeron?).

¿Cuántos partidos le quedan a Messi en el PSG?

El jugador de 35 años podría finalizar su contrato en Europa y podría irse a Arabia Saudita, desde donde le habría llegado una oferta "enorme", de acuerdo con una fuente de la negociación a la que tuvo acceso la agencia AFP.

Jorge Messi, el padre del futbolista, aseguró que "no tiene absolutamente nada" y que se tomará una decisión cuando "Lionel finalice la temporada con el PSG".

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi fue silbado en el partido contra el Ajaccio. Foto: Christophe Petit-Tesson. Efe

Así las cosas, podría formalizar su salida en junio de 2023 cuando llega a su fin la temporada de la Ligue 1.

(Puede leer: Lionel Messi: revelan el jugoso contrato que sí firmó en Arabia Saudí).

Por lo pronto, estos serán los próximos partidos que tendrá y en los que se espera que sea titular:

21 de mayo: Auxerre vs PSG.



27 de mayo: Racing de Estrasburgo vs PSG.



3 de junio: PSG vs Clermont.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS y AFP

También puede leer:

- Lionel Messi rompe su silencio por escándalo en el París Saint Germain.

- Padre de Lionel Messi explota por noticia de que el '10' jugaría en Arabia Saudí.

- Lionel Messi gana Premio Laureus a mejor deportista masculino de 2022.