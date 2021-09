Lionel Messi: un volante goleador

Lionel Messi debutó como titular en su primer partido con el París SG en la Liga de Campeones, que se saldó con un pobre empate en Brujas (1-1), este miércoles en la primera jornada del grupo A de la 'Champions'.

En el primer partido que coincidían en la cancha Messi, Neymar y Mbappé, fue el español Ander Herrera el que abrió el marcador para el París SG (15), rematando un centro del joven astro francés, mientras que por el Brujas empató su capitán Hans Vanaken (27) poco antes de la pausa.



Los números del argentino son interesantes. Jugó 778 partidos con el Barcelona y marcó 672 goles, para un promedio de 0,86 tantos por compromiso.



Y con la selección Argentina, en la que es resistido por algunos, ha dispuutado 153 compromisos y ha marcado 79 tantos.



En total, Messi cuenta con 751 goles en su carrera y en 932 juegos, para un promedio de 0,81.



Los más importantes:



Barcelona vs. Albacete (2005): el día que anotó el primer tanto como profesional.



Barcelona vs. Real Madrid: sacó casi medio equipo rival, en un tanto que hizo que el Santiago Bernabéu se parara y lo aplaudiera. Fue en la Liga de Campeones del 2011.



Barcelona vs. Liverpool: En la Champions del 2019, semifinales, clave para el Balón de Oro que ganó en esa ocasión.



Deportes