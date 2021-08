¿Cuánto vale hoy Lionel Messi en el mercado de fichajes?

El mercado de fichajes se sacudió el jueves, cuando el FC Barcelona anunció que Lionel Messi, su máximo referente de los últimos tiempos, no renovaba su vínculo con el club catalán.

De inmediato, los rumores sobre su futuro se dispararon y todo parece indicar que su futuro estará en el París Saint-Germain, donde se encontraría de nuevo con el brasileño Neymar y tendría como compañeros, además, a jugadores como Kylian Mbappé y Sergio Ramos, quien acaba de llegar al club, al no renovar con Real Madrid.



Si bien Messi llega en libertad de acción y el PSG no tendría que abonar nada a ningún club por su fichaje, su valor en el mercado sigue siendo importante. ¿Cuánto cuesta hoy el argentino?



El portal Transfermarkt, especializado en este tema, no tiene hoy a Messi entre los diez jugadores más caros del planeta. Cabe recordar que el argentino ya tiene 34 años.



Mbappé es el primero en la lista, con una cotización de 160 millones de euros. El segundo es el noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund, con 130 millones. Luego vienen dos ingleses, Harry Kane (120 millones) y Jadon Sancho (100 millones, el mismo valor que el egipcio Mohamed Salah, los belgas Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne y el brasileño Neymar).



El holandés Frenkie de Jong y el portugués Bruno Fernandes cierran el Top 10, con 90 millones de euros, la misma cotización del alemán Joshua Kimmich y el inglés Raheem Sterling.



Hoy, Messi está cotizado por Transfermarkt en 80 millones de euros. El máximo valor que llegó a tener fue de 180 millones, en 2018.



