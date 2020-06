Conmebol recomienda: tiempo que se necesita para volver a jugar

El reacondicionamiento físico de los jugadores tras casi tres meses sin jugar, por causa del confinamiento para evitar el contagio de covid-19, es una de las preocupaciones de médicos y preparadores físicos en todo el mundo.

Para tratar de encontrar puntos en común, la Conmebol realizó este martes una cumbre de preparadores físicos y médicos. Por Colombia, participaron el argentino Diego Giacchino, PF de la Selección Colombia, y Carlos Tabares, quien ocupa el mismo cargo en Atlético Nacional.



“Sin duda este encuentro, con grandes profesionales sudamericanos, servirá para ir escuchando experiencias que se podrán replicar en los clubes y Asociaciones, cuando las autoridades sanitarias nos indiquen que podemos regresar a los entrenamientos”, manifestó Gonzalo Belloso, director de Desarrollo de la Conmebol, durante la reunión.



La gran conclusión de la reunión es que, antes de regresar a competencia, se necesitan seis semanas de preparación para recuperar la forma física.



"No van a venir de vacaciones ni de una lesión de ligamentos cruzados. Venimos de un confinamiento, cuando uno busca en un diccionario, esa palabra dice que es obligar a que una persona viva en un lugar determinado”, dijo el médico de la Selección Argentina, Donato Villani.



“Las implicaciones que tiene en la cabeza del jugador son increíbles. Hay que tener en cuenta que toda la preparación que se viene haciendo virtualmente no es fácil, algunos aumentan de peso, otros bajan por nervios, y se dan alteraciones; hubo una preparación alterada, no se pusieron botines, no estuvieron en una cancha y se genera una alteración cerebro-muscular”, agregó Villani, citado por el diario argentino Olé.



Frederico Nantes, director de Competiciones de Clubes de la Conmebol, aseguró que el retorno de los torneos dependerá de la situación de cada país. Mientras en algunos países, como Chile, ya hay clubes trabajando, en otros ni siquiera se ha fijado una fecha.



Cabe recordar que en Colombia, inicialmente, se tenía previsto reanudar los entrenamientos individuales el 9 de junio, pero aún está pendiente la respuesta del Ministerio de Salud acerca del protocolo presentado por Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, entre otros aspectos.



“Se sigue trabajando arduamente desde Conmebol, con todas las Asociaciones Miembro y clubes, elaborando calendarios tentativos, respetando siempre las indicaciones de los profesionales sanitarios de cada país”, señaló Nantes.



"Hay que tener mucha paciencia, en menos de seis semanas no se los van a poder tener en condiciones. Nos tenemos que pelear con todos los que nos tenemos que pelear", aseguró Villani.



DEPORTES