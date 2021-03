La increíble cifra por la que Juventus dejaría ir a Cristiano Ronaldo

Que si Cristiano Rpnaldo se va o se queda en Juventus será el gran tema en el mercado del fútbol mundial de aquí al cierre de la temporada.

La eliminación prematura del cuadro italiano de la Liga de Campeones, a manos del Porto, abrió la ventana para el el astro portugués vaya a otro club.



Se especula que Cristiano tiene la intención de regresar al Real Madrid, donde supo ser genio y figura. Sin embargo, habría otros candidatos.



En todo caso, las últimas informaciones desde Europa señalan que Juventus, que quedó muy golpeado con la eliminación, y con el salario millonarios que le paga a Ronaldo, lo podría dejar salir por una cifra no inferior a los 25 millones de euros, según informa el diario as de España.



"El equipo interesado debe poner sobre la mesa al menos 25 millones de euros: es la cantidad que evitaría pérdidas para el balance juventino", dice 'as'.



Parece un monto irrisorio, si se tiene en cuenta que se trata de Ronaldo, pero a eso hay que sumarle un contrato aproximado de 30 millones de euros netos por temporada, que es el acuerdo actual con Juventus.

Se dice que a la Vechia Signora le quedan amortizar 27 millones de euros del traspaso que le pagaron al Real Madrid a mediados de 2018, por 100 millones de euros



Según as, el portugués pesa en el balance de los italianos 87 millones por temporada, entre lo que cuesta su sueldo y esa amortización.



