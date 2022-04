Es una de las historias que está presente en cada Copa del Mundo y en Catar 2022 no será la excepción. El Mundial está cada día más cerca y una vez más todos los fanáticos del fútbol, a pesar de que Colombia no estará, ya esperan con muchas expectativas e ilusión el nuevo álbum Panini del Mundial.



Dentro de poco se podrá contar con los jugadores favoritos en la palma de la mano. No importa la edad, completar las 'monas' ya se convirtió en un hábito. Es un ritual más que está presente en cada Mundial. La editorial está cada vez más cerca de lanzarlo y en estos días se conocieron todos los detalles de la nueva edición.

La empresa italiana tiene pensado publicarlo el próximo 24 de agosto. Será en Estados Unidos, a casi tres meses antes del inicio del evento deportivo del año. Si bien cada país tiene una distribución diferente, los lanzamientos suelen darse de forma casi simultánea. Es por eso que en Colombia podría llegar en una fecha similar a la anunciada.



Panini es la empresa oficial de las láminas de la Copa Mundial de la Fifa que imprime sus stickers en fábricas de Europa, Brasil y Argentina. En su amplia trayectoria, ya tiene presencia en 13 copas mundiales y 52 años de experiencia. Además, el álbum ya es un éxito y se vende en más de 100 países.



La historia que comenzó en una pequeña tienda

En siete maletas Vallejo guarda las láminas de los álbumes. Por cada colección hay una maleta. Foto: Alexis Múnera

La historia comienza en 1945 en una pequeña tienda ubicada en la ciudad de Módena, en Italia. Ahí se construyeron parte de esos sueños. El negocio lo armó la madre de los hermanos Panini y con el paso de los años, el kiosco se especializó solamente en la prensa deportiva. Para 1954, Guiseppe y Benito crearon la Agencia de Distribución de Periódicos Hermanos Panini. Más tarde, en 1961, los dos hermanos fundaron la editorial Grupo Panini, el mismo año que se lanzó el primer álbum Panini del campeonato italiano de fútbol. En esa portada estaba el sueco Nils Liedholm, uno de los jugadores más representativos en la historia del Milán.



En 1963 se unieron a la compañía Umberto y Franco, los otros dos hermanos. Entre los cuatro diagramaron y pensaron que el imperio de las figuritas estaba cada día más cerca. Giuseppe como gerente general, Benito en la distribución, Franco como administrativo y Umberto como técnico de la maquinaria. Umberto ya había trabajado en la fábrica de Maserati. Tenía los conocimientos que se necesitaba y desarrolló la máquina de ensobrado automático Fifimatic, la encargada de introducir los cromos en los sobres.

El primer álbum del Mundial de Panini

México 1970: En este mundial los amantes del fútbol se deleitaron con la selección brasileña del momento, ganadora del certamen mundialista. Foto: Cortesía: Panini

El primer álbum del Mundial de Panini fue en México 70. En esos momentos, la editorial Panini se adjudicó los derechos para comercializar los álbumes de las Copas del Mundo de la FIFA. Con ese aval, ya tenía parte del éxito asegurado. Por que eso le permitió vender figuras y cromos de los estadios y de los jugadores, así como los emblemas de las selecciones participantes. Desde aquel momento hasta la actualidad, la compañía ha sido la encargada de imprimir y distribuir los álbumes de todos los mundiales.



Las típicas frases como: “la tengo”, “la necesito”, “te la cambio” empezarán a resonar en la frase de cada niño en los recreos de todos los colegios y en cada adulto que también espera con emoción poder completar su propio álbum. Es el ritual previo a cada Mundial de fútbol. Así no esté Colombia.

