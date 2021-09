James Rodríguez: ¿cuándo podría debutar con el Al Rayyan?

James Rodríguez comienza una nueva aventura en el fútbol de Catar y espera tener continuidad con el Al Rayyan, su nuevo club, para volver pronto a la Selección Colombia.

El jugador colombiano fue anunciado el miércoles como refuerzo del club catarí, ocho veces campeón de la Liga de su país, y este jueves era presentado oficialmente a la hinchada.

(Lea también: 'No prometo nada, quiero jugar buen fútbol': James Rodríguez)



"Hace muchos días que no estoy entrenando. Quisiera ponerme un par de días bien, entrenar bien y jugar bien, porque en le fútbol, si no estás al 100 por ciento, es duro porque los jugadores están bien físicamente. Quiero entrenar bien y luego sí jugar, si el coach quiere", dijo James en su presentación.



James espera entrar muy pronto en competencia para aspirar a un llamado a la Selección Colombia para la fecha triple de la eliminatoria en octubre, en la que el equipo que dirige Reinaldo Rueda enfrentará a Uruguay, Brasil y Ecuador.



(Además: Falcao se bajó el sueldo y fue leal con un amigo para ir al Rayo Vallecano)



¿Cuándo entrará en competencia? Rodríguez venía entrenando con normalidad en el Everton, así que no tiene inconvenientes físicos para actuar si Laurent Blanc, el técnico del Al Rayyan, decide utilizarlo.



El equipo jugó este miércoles el clásico contra el Al Sadd y perdió en casa: 2-4. El próximo encuentro en la Liga catarí es el lunes a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, cuando sea local contra el Al Khor. Ese podría ser el primer encuentro de James.



(En otras noticias: Rizola, el DT de voleibol que vino al país por la tragedia de Chapecoense)



Si no aparece en nómina el lunes, el siguiente partido del Al Rayyan será el sábado 2 de octubre, a las 11:15 de la mañana de Colombia. Ese día visitará al Al Ahli.



DEPORTES

Más noticias de Deportes