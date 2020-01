Así será el debut de Colombia en el Preolimpico de fútbol

Todo está listo para el Torneo Preolímpico de Fútbol que se celebrará en Colombia, entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020. Armenia, Pereira y Bucaramanga serán las sedes de las diez selecciones suramericanas que buscarán dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Colombia debutará este sábado 18 de enero, en Pereira, contra las selección Argentina. El partido será a las 8:30 p. m. y tendrá TV del Canal Caracol.



Será la primera presentación del equipo nacional, que es dirigida por Arturo Reyes, en un torneo en el que intentará quedarse con el cupo olímpico.

Calendario de la primera fase

Sábado 18 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Ecuador vs. Chile

8:30 p.m.: Colombia vs. Argentina



Domingo 19 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Uruguay vs. Paraguay

8:30 p.m.: Brasil vs. Perú



Martes 21 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Chile vs. Venezuela

8:30 p.m.: Colombia vs. Ecuador



Miércoles 22 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Paraguay vs. Bolivia

8:30 p.m.: Brasil vs. Uruguay



Viernes 24 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Venezuela vs. Ecuador

8:30 p.m.: Chile vs. Argentina



Sábado 25 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Bolivia vs. Uruguay

8:30 p.m.: Paraguay vs. Perú



Lunes 27 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Argentina vs. Ecuador

8:30 p.m.: Colombia vs. Venezuela



Martes 28 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Perú vs. Uruguay

8:30 p.m.: Brasil vs. Bolivia



Jueves 30 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Venezuela vs. Argentina

8:30 p.m.: Colombia vs. Chile



Viernes 31 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Bolivia vs. Perú

8:30 p.m.: Brasil vs. Paraguay



