Este es el panorama mundial para el regreso de las ligas de fútbol

Con restricciones , protocolos estrictos y, casi siempre, en estadios vacíos , la pelota vuelve a rodar en el mundo. Europa tiene una hoja de ruta en la que Alemania hizo punta y regresó la semana pasada. Bielorrusia nunca paró, pese al coronavirus y a las 194 muertes entre sus fronteras. En Asia , Vietnam retornó con un clásico y 10.000 espectadores... obligados a respetar la distancia social .



Corea del Sur regresó hace unas semanas. SuRamérica se vuelve epicentro de la pandemia, pero el gobierno de Perú autorizó el regreso del fútbol . Y Brasil aparece dividido: retornarían torneos estaduales, pero no todos; el Brasileirão , la máxima competencia nacional, está en pausa. Y en la Argentina , el mes del reinicio sigue siendo septiembre . Por ahora.

EUROPA

Mientras la Bundesliga ya está en su segunda semana de partidos y es noticia por su fútbol más que por la cantidad de casos de coronavirus entre los jugadores, España se prepara para el retorno. La Liga recibió este sábado el permiso por parte del gobierno conducido por Pedro Sánchez. "Con el aval del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes, se ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la liga de fútbol profesional, a partir de la semana del 8 de junio", dijo el mandatario. El presidente de La Liga, Javier Tebas, había adelantado su predilección por la segunda semana de junio, por lo que la fecha señalada para el reinicio es el 12 del mes próximo y con un clásico: Betis vs. Sevilla, el derbi andaluz.



(Le puede interesar: ‘Fuego amigo’ entre Uribe y Mindeportes por vuelta del fútbol)



Hasta ahora, los clubes hicieron exámenes a sus futbolistas: hubo cinco casos positivos, todos asintomáticos y en la última etapa de la enfermedad, en los planteles de la primera y la segunda categorías. El protocolo que usará España es similar al de Alemania: no podrá haber más de 400 personas en los estadios, y todas deberán tener asignadas tareas específicas. "Es muy importante seguir las normas sanitarias y que la evolución de la pandemia nos respete, no podemos bajar la guardia", recordó Tebas en las redes sociales. A La Liga le quedan 11 fechas, y a partir de esta semana los equipos podrían regresar a los entrenamientos con los planteles completos, ya sin la separación en grupos de a 10 futbolistas.



En Italia e Inglaterra el futuro es un poco más incierto. Al menos, todavía no hay una fecha para el regreso. La Premier League tiene la mira puesta en el 19 del mes próximo, aunque lo más probable es que se reinicie una semana después, el 26. Las prácticas volverían a comienzos de junio: alcanzarían tres semanas de puesta a punto para que la liga más globalizada del planeta retomara sus partidos. Por lo pronto, hubo seis resultados positivos entre los 748 testeos a futbolistas y siguen las pruebas, tanto para saber si tienen el virus como si lo tuvieron.



En Italia, un decreto del gobierno prohíbe todo acontecimiento futbolístico hasta el 14 de junio, pero Serie A quiere volver ese mismo fin de semana. El gobierno, en cambio, pretende que lo haga el día 20. En las próximas horas quedará aprobado el protocolo sanitario, paso previo para que todos los planteles vuelvan a ensayar. Y este jueves habrá una reunión entre la liga y el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, que en los últimos días se mostró optimista por el regreso del fútbol. "Italia comienza de nuevo y el fútbol debe hacerlo lo mismo", dijo el funcionario.



Francia, por su parte, ya dio por terminada su temporada, con Paris Saint-Germain como campeón y el argentino Ángel Di María en el equipo ideal del torneo. Además, ya fijó la fecha para el inicio de la campaña 2020/2021: 23 de agosto. Escocia hizo algo parecido (Celtic es el campeón), mientras que Países Bajos anuló toda la temporada debido al coronavirus, ascensos incluidos.



Otra nación europea, Bielorrusia, nunca paró la pelota. Ni siquiera cuando la Organización Mundial de la Salud le aconsejó que lo hiciera por el salto en la curva de contagios. Ante la sugerencia, el país estableció controles de temperatura en los ingresos a los estadios (que mantuvieron la asistencia de público) y estaciones sanitizantes. Sí fue cancelada la liga femenina bielorrusa. En Armenia, Turkmenistán, Estonia, Islas Faroe, República Checa y Hungría hubo actividad este sábado; en la nación magiar, el argentino Gastón Lodico (ex jugador de Lanús) estuvo en el banco de suplentes y no ingresó durante la victoria de su equipo, Ferencvaros, por 2-1 contra Debrecen.

El sábado, Minsk venció 3-2 al Dinamo en el clásico de la ciudad. Foto: Efe

La línea de tiempo en Europa marca, según un reporte de La Gazzetta dello Sport, que Rumania y Dinamarca volverán el 28 de mayo. Polonia lo hará un día después. Seguirán Serbia (30 de mayo), Austria (2 de junio), Portugal (3), Eslovenia (5), Croacia y Grecia (6), Turquía (12), Noruega (16), Suiza (20), Rusia (21) y Finlandia (1 de julio).



(Lea además: Revívalo: a 20 años del mágico túnel de Riquelme a Mario Yepes)

AMÉRICA

Los países de Conmebol todavía no entraron al invierno y sus curvas de contagios están en crecimiento, por lo que el momento del regreso del fútbol es en general incierto. La única nación que permitió la reanudación de su torneo es Perú. El presidente, Martín Vizcarra, lo anunció y la Federación Peruana de Fútbol confirmó que esperan la aprobación del protocolo presentado, que no contempla la asistencia de hinchas.



La de Brasil es otra historia: el presidente, Jair Bolsonaro, es el principal interesado en que reaparezcan los partidos. Incluso le dejó un mensaje al intendente de Río de Janeiro para que autorice los encuentros sin público. "Los jugadores quieren, y eso es lo que interesa: quieren volver a jugar. A fin de cuentas, no se sabe hasta cuándo durará esta pandemia. El deporte es vida, es salud. Espero que Marcelo Crivella [el alcalde] resuelva autorizar el regreso del Campeonato Carioca. Y espero que lo mismo ocurra en los otros estados", pidió el presidente brasileño.



Concluido el torneo en Nicaragua, el único certamen profesional de fútbol con acento americano que sigue en pie es el de Costa Rica. Este sábado comenzará la jornada 17 de un campeonato en el que gobierna un histórico: Deportivo Saprissa.

ASIA

Vietnam recomenzó este sábado con hinchas (hasta 10.000 en cada estadio, para mantener el distanciamiento social) durante dos partidos de la copa nacional. Todos pasaron por controles de temperatura y debieron ingresar con barbijos. Sí había habido problemas en la venta de entradas, cuando se aglomeraron cientos de personas. Este domingo habrá otros cuatro partidos, y el lunes, cinco. La liga se reiniciará el 5 de junio, con las mismas medidas de seguridad.



(Lea también: Entrevista EL TIEMPO: Tsitsipas, el príncipe rebelde del tenis mundial)



En tanto, Taiwán continúa con su certamen, al igual que Corea del Sur. La K League ofrece este fin de semana su tercera jornada, aunque la competencia trascendió en estos días por otra razón: FC Seoul pidió disculpas por haber dispuesto en las tribunas muñecas inflables. A pesar del pedido de perdón, el club fue multado en el equivalente a 75.000 euros.







LA NACIÓN

Argentina

GDA