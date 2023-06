En el mundo del fútbol hay nombres que no se olvidan fácilmente. Uno de ellos es el del jugador Lionel Andrés Messi, nacido en Rosario, Argentina. Este jugador es conocido alrededor del mundo por su carrera colmada de éxitos en clubes de renombre como el Barcelona y el PSG.

El futbolista ha ganado varios balones de oro y diversos trofeos individuales. Uno de sus mayores logros fue ganarle a Francia en el mundial de Catar 2022 y coronarse como campeón mundial junto con la selección ‘albiceleste’.

(Reciba en su WhatsApp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO).

En una entrevista para el medio ‘Olé’, un diario argentino, el jugador Lionel Messi habló sobre algunos momentos importantes de su vida. También confesó varios detalles que sus fanáticos no conocen, como cuáles son sus hobbies favoritos, aparte del fútbol.

Los hobbies favoritos de Lionel Messi

El jugador reveló que le gusta pasar tiempo con sus hijos y sus perros, disfrutar de uno que otro videojuego, descansar y mirar la televisión.

Uno de los deportes que más le apasiona es el pádel, un juego de paleta que siempre se juega con dos o tres personas, quienes pasan la pelota de un campo a otro, mientras están separados por una red.

(Siga leyendo: Lionel Messi jugará en el Inter de Miami: este es el acuerdo para llegar a la MLS).

"Me gusta el pádel, miro tenis que se relaciona, me gusta jugarlo. Pepe Costa es bueno, yo corro y él mete la calidad. No jugamos mucho, pero es algo que me gusta", contó para el medio 'Olé'.

Además, habló de sus comidas favoritas. Según dicha entrevista, le gustan las milanesas de su madre: "No sé, la salsa que va arriba de la milanesa. Fue la primera que comía en mi casa. Otros han probado la salsa y la milanesa, y dicen que es de verdad".

(Le recomendamos: Lionel Messi anotó el gol más rápido de su carrera, en Argentina vs. Australia: video).

Cuando tiene tiempo libre le gusta pasar tiempo con sus mascotas. "Me gustan los perros, lo primero que hacen los míos, apenas se despiertan, es saludarme. O antes de ir a dormir también se acercan", según expresó al medio mencionado anteriormente.

(De interés: Los detalles del especial look de Lionel Messi para recibir el año).

También, el deportista dijo que tomar una siesta, revisar sus redes sociales y chatear con sus amigos son algunos de sus planes favoritos cuando no se dedica al fútbol y se toma un descanso.

Lionel Messi pone rumbo a Miami

Más noticias en EL TIEMPO

Luis Díaz estrena número en Liverpool: este es el billetal que cuesta su camiseta

Modric se queda en el Real Madrid: ¿por cuánto tiempo renovó su contrato?

Óscar Cortés, protagonista: el regalo que prepararía Millonarios tras la estrella 16

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO